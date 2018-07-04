新鉅科6月營收連兩月站穩1億元 本季力拼單月損平 股價一度攻頂

光學元件廠新鉅科 (3630) 公佈 6 月營收為 1.49 億元，創 2014 年 3 月以來新高，月增 42.38%，年增率更達 127.09%。受到營收表現亮眼，價開盤衝高一度漲停，創下去年 9 月來新高價。新鉅科累計上半年營收 5.06 億元，年增 7.84%。新鉅科去年 10 月底臨時股東會通過丘鈦科技私募入股，由於新鉅科是微軟 Kinect 體感鏡頭供應商，深耕體感鏡頭領域多年，雙方確立新鉅科以自身優勢搶攻 3D 感測鏡頭，甚至是 AR 及 VR 鏡頭。



目前智慧型手機鏡頭佔新鉅科營收比重已超過 35%，公司指出，智慧型手機 3D 感測鏡頭已經有多個案子在進行中，預計下半年有機會送樣出貨。



新鉅科表示，6 月營收明顯走高，連續兩個月站穩 1 億元，預估第三季是傳統旺季，營收可望續增，單季有機會力拼單月損平，今年全年業績有機會比去年好。