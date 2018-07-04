IFRS 9影響 京城銀6月稅後純益年減28% 投資策略將更聚焦

京城銀 (2809-TW) 自結 6 月稅後純益 4.21 億元，年減 28%，每股稅後純益 (EPS) 0.37 元，累計今 (2018) 年上半年合併稅後純益達 23.38 億元，年減 16.4%，EPS 為 2.04 元。京城銀表示，獲利下降主要是因為受到新會計公報 IFRS 9 影響，單月獲利隨投資收益評價波動。未來投資策略將以長期持有海外投資等級債券為主。

京城銀表示，隨著調整放款結構、深化既有客群經營、以及專注利基型市場開發等三大營運策略奏效，帶動整體放款逐步從年初 1451 億元，攀升至 1574 億元，該行長期穩定獲利來源仍無虞，為挹注該行每月利息收入並持續穩步向上的重要關鍵。

但是近年躋身獲利前段班的京城銀，獲利卻出現大幅度下滑，京城銀表示，主要是今年度起，受到新會計公報 IFRS 9 針對金融業持有金融資產認列調整規則影響，單月獲利表現將隨投資收益評價而呈現較大波動。

不過，京城銀強調，看好景氣復甦帶動企業及個人資金需求增加，持續深耕以中小型企業為主的既有長期往來客戶基礎，著重篩選具有較高利率水準的優質案件承貸，截至今年 6 月底，逾期放款比率達 0.02%、逾期放款覆蓋率 6757.93%、全體放款覆蓋率 1.54%，凸顯京城銀在穩健優化放款案件結構下，並可同步達到良好內控機制，資產品質表現仍相當優異。

京城銀表示，展望未來，在全力發展旗下包含授信、財務管理及各項數位金融服務之餘，將以分散投資且長期持有的投資策略，布局海外投資等級債券，操作上亦聚焦在賺取穩定利息收益，以期能降低單一地區、標的集中度過高的投資風險。

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