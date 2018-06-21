達方預期下半年被動元件仍有調漲空間 景氣到明年上半年無虞

達方 (8163) 搭上這波被動元件需求熱潮，自結 5 月稅後獲利 1.43 億元，每股稅後盈餘 0.51 元，達方表示，自去年底到今年上半年，被動元件產品有 2-3 波調漲，下半年需求成長幅度還是比產能增加來得大，因此價格仍有調漲的空間，到明年中到下半年之後，景氣是否有變化？端視新產能開出、供需狀況而定。達方於今 (21) 日召開股東會，完成 5 席董事以及 3 席獨立董事改選，去年營收 176.64 億元，鍵盤周邊元件占營收比重約 81.39%，綠能產品暨元件產品占了 18.61%，當中被動元件約占 1 成，反映被動元件價格調漲，被動元件營收比重已上升到 2 成。



達方高層在股東會後談到這一波被動元件市況，去年底在議定今年價格漲幅約 74% 左右，當時對於價格漲幅感到懷疑，龍頭廠率先調漲，自去年底到今年上半年，漲勢約有 2-3 波，下游客戶對於漲價一事，起初態度是抗拒，因此價格漲勢遞延反映 2-3 個月，下半年價格調漲反映時間會更快，至於價格漲幅則會跟隨主要供應廠的腳步。



達方亦認同華新科所說「過去被動元件太便宜」的說法，原有應用面是在成長，例如：手機，加上其他應用出現，包括挖礦、電動車等；至於供應面，被動元件長期以來景氣迷低，即便廠商要擴產，問題就卡在設備，下半年達方台南廠先前閒置被動元件設備將會重啟。



至於，鍵盤周邊產品，達方與美國客戶開發具有專利的磁浮鍵盤，該產品係以磁鐵取代鍵盤下方的橡膠件，其他 NB 客戶對於該產品也有興趣導入。