盤前財經大事搶先讀2018年7月4日

今日操盤前瞻

除權息：台新戊特、新紡、和大、榮成、金寶、菱生、創見、華票、元大金、晶豪科、安勤、神準、台塑化、宏全、實威

聯電告美光 中國福州法院判決美光侵權 並禁止產品銷售

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 昨 (3) 日宣布，中國福州中級人民法院今日發布針對美光半導體 (西安) 與美光半導體 (西安) 的初步禁令，禁止美光在中國銷售 26 個 DRAM 與 FLASH 產品，包含相關產品生產的 SSD 與記憶卡產品。閱讀全文...

華碩搶攻百萬 3G 用戶 手機市占率可望攀上 20%

華碩 (2357-TW) 昨 (3) 日攜手中華電信推動 60 萬 3G 潛在客戶升級 4G，華碩預估，6 月 ZenFone 系列持續帶動銷量，有望連續三個月站穩 Android 手機市占第一；在 3G 換機潮助攻下，7 月新機空窗期前，市占率可望衝上 20%。閱讀全文...

Fed 升息恐引發拋售 專家估美股將修正 5% 至 10%

貿易戰對股市的衝擊，可能遠不及聯準會 (Fed)；投資專家認為，Fed 升息恐引發拋售，美股將出現 5% 至 10% 的修正。貿易戰情勢升溫，加拿大、墨西哥和中國，本週將陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。閱讀全文...

西德州原油漲至 75 美元 創 2014 年底以來新高

利比亞、加拿大供給受阻，今 (3) 日國際油價走揚，西德州中級原油期貨一度漲逾 1.5%，觸及每桶 75 美元，創 2014 年底以來新高。美東時間週二上午 9 點 07 分，西德州中級原油期貨上漲 1.5%，至每桶 75.08 美元。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉解決「景氣不好」的基本思維？

近幾年以來報章雜誌報導，有關於台灣旅遊地區人潮下降，及來客數減少情勢；原因多歸咎於兩岸關係不好，及當地餐廳消費不合哩、CP 值非常低。6 月 21 日聽說在台北大直地區，又有一家大型遊樂設施將結束部份服務。閱讀全文...



