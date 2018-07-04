美股盤後─科技股下跌 拖累道瓊收低132點 貿易戰擔憂壓力再現

由於科技股大幅下跌，美國股市週二收低。美國與其他主要經濟體之間的貿易爭議持續，增添了股市壓力。



道瓊工業平均指數收低 132.36 點或 0.54% 至 24174.82。

Nasdaq 指數收低 65.01 點或 0.86% 至 7502.67。

S&P 500 指數收低 13.49 點或 0.49% 至 2713.22。

費城半導體指數收低 24.10 點或 1.82% 至 1297.71。

股市早場上漲，能源股提供了主要動能。紐約原油價格突破每桶 75 美元，為自 2014 年 11 月以來首度突破該關卡，支撑了能源股上漲。

週一，儘管美國與主要貿易夥伴的爭議持續，美國股市仍小幅收高。但貿易戰擔憂於週二尾盤則引發了賣壓，對貿易敏感的股票，如波音與 Caterpillar，收盤接近今日低點。

分析師說，貿易協商情況轉差，股市的漲勢因而受限。

川普政府將於週五正式對約 340 億美元中國商品提高關稅，預期北京亦將以牙還牙，進行報復。川普政府對歐盟，加拿大與墨西哥亦採取了保護主義立場，這些國家對美國商品因而亦課徵關稅。

分析師說，儘管全面貿易戰的風險上升，但美國股市依舊展現出了人性本能。美國經濟表現良好，儘管美國與主要貿易夥伴之間的緊張升高，但股市表現依舊良好。

週五，美國將公布 6 月就業報告，為投資人所重視。分析師預估 6 月新增就業為 20 萬人。

週三為美國國慶假日，金融市場休市。今日美國股市提前於台北時間凌晨 01:00 收市。