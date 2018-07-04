騰訊控股(00700-HK)ADR又跌破390元

美股先升後回，港股ADR指數收報28434點，跌110點，跌0.39%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報388.09元，較港收市跌2.71元；港交所(00388-HK)ADR收報232.92元，較港收市跌0.28元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報73.32元，較港收市升0.97元。
內銀內險股偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.03元，較港收市跌0.08元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.48元，較港收市跌0.29元。中人壽(02628-HK)ADR收報19.82元，較港收市跌0.04元。
國際油價反覆上升。美國期油一度突破75美元，為2014年來首次，但油股升跌不一。中海油(00883-HK)ADR收報13.22元，較港收市跌0.1元；中石油(00857-HK)ADR收報5.91元，較港收市升0.03元；中石化(00386-HK)ADR收報6.95元，較港收市升0.05元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報68.97元，較港收市升0.67元；聯通(00762-HK)ADR收報9.69元，較港收市升0.1元；中電信(00728-HK)ADR收報3.6元，較港收市跌0.04元。
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