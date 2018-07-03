台新財富管理AUM規模、客戶數雙創26年新高 搶攻高資產客戶商機

台新金 (2887-TW) 台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷今 (3) 日表示，在積極推動財富管理業務之下，台新銀行財富管理 AUM(資產管理)規模已達 1400 億元、財富管理客戶數已達 25 萬戶，皆創 26 年新高。看好高資產客群市場快速成長，台灣有錢人愈來愈多，瞄準此商機，台新銀行也宣布針對往來資產總額達 5000 萬台幣以上客戶提供專屬權益優惠。

林尚愷表示，台新銀行財富管理 AUM，是去年業界唯一成長銀行，截至今年上半年，也只有台新與國泰世華銀行「唯二」兩家銀行成長。目前台新銀行的財富管理 AUM 規模已達 1400 億元、財富管理客戶數已達 25 萬戶，皆創 26 年新高。

隨著台灣有錢人越來越有錢，各家銀行也強攻重財管的高資產客群，中國信託商銀在今 (2018) 年 4 月宣布，針對資產超過新台幣 1.5 億元的頂層客戶推出「臻富家」服務。台新銀行也宣布，推出財富管理新權益「翡翠會員」，針對往來資產總額達新臺幣 5000 萬元以上的客戶提供專屬的權益優惠。

林尚愷指出，近三年台新銀行高資產客戶數年成長率均達到雙位數以上，為提供不同客群更臻週全的服務，故推出財富管理「翡翠會員」，在財富管理的服務上，台新銀行專業團隊特別請資深理財顧問與理財諮詢師、保險規劃師、信託規劃顧問提供量身訂做的資產配置建議，及專屬海內外資產規劃諮詢。

至於會員權益部份，林尚愷表示，針對頂級客戶最在意的全球商旅等需求，台新銀行特別提供全球私人管家、環球貴賓優惠，可享機票、貴賓室優惠，以及全球多家飯店餐廳升等、折扣、專屬禮遇。延續台新銀行「守護客戶資產和健康」的理念，特別推出全球健康諮詢權益、國內健康諮詢與海外醫療協助，「翡翠會員」符合資格者可享價值超過 5 萬元的頂級健檢權益。

台新銀行也將大數據技術「全視角客戶圖像」應用在行銷活動上，相較未應用大數據技術，回應率大幅提升 2 至 4 倍。為了更精準了解客戶的需求，台新銀行將持續建置圖像類型，今年的目標要達到倍數成長。此外，在財管客戶年輕化的趨勢之下，台新銀行也瞄準年輕世代推出「享富一族」專案，創新透過線上申請的方式，主打 1 分鐘完成，就能「體驗」財富管理富裕會員的權益和優惠，協助年輕人存財聚富。

台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，根據台新銀行大數據分析資料顯示，財富管理客戶在資產配置上，投資比例高於銀行存款，在投資項目中，除了基金、保險、國外債券外，也有因資產傳承目的增加信託的配置，理財選項多元；此外，台新銀行也觀察到外幣已成為客戶主要理財工具之一，財管客戶換匯金額較去年大增近 1.7 倍，在數位通路上進行換匯更佔了 8 成。

台新銀行還特別利用大數據進行一項有趣的分析，看看各星座財富管理客戶的理財狀況，史筱平提到，從星座上來看，財管客戶分佈前三名分別為摩羯座、射手座、獅子座；若以消費力排名，依序則是獅子座、天蠍座和處女座，同時獅子座亦榮登最會理財的星座。