中電10月起加電費2% 港燈明年加6.8%

行政會議批準中電(00002-HK)和港燈(02638-HK)的新發展計劃，未來5年兩電平均淨電費將上調，中電電費由10月起上調2%，為期15個月，港燈明年起電費則上調6.8%。為紓緩五年期間預計電費升幅，政府建議向每戶提供3000元電費補貼。

中電指出，由今年10月起，中電將調低平均基本電價3.7%，至每度電91仙，但由於燃料價格大升，燃料調整費將較現時上調5.8仙，至每度電27.8仙。計算回扣後，經調整平均淨電費率將較現時上調2%，至每度電117.7仙。

至於港燈方面，新《管制計劃協議》將港燈的準許回報率由2019年起，下調至資產淨值8%，有助紓緩電費壓力。連同其他調整，2019年港燈基本電費每度電將調低7.8仙，由今年的109.1仙，減至101.3仙。

然而，經過2017年及2018年連續兩年提供大額回扣，港燈將沒有資源在明年繼續提供同樣的大額回扣。該回扣將由今年的每度電合共20仙，大幅調低至每度電4.6仙，並即時反映在明年的電費上。

港燈董事總經理尹志田指出，儘管調低準許回報率會令電費下調，但減幅不能全數抵消回扣大減的影響，故明年港燈客戶要繳交的淨電費，將由每度電112.5仙調至120.1仙，即上調6.8%。

他續稱，明年淨電費將較今年高，主要由於特別回扣大減，若扣除這因素的影響，明年淨電費本應較2018年低5.9%。

環境局局長黃錦星表示，在整個新發展計劃期內，預測中電及港燈的平均基本電費率，分別會每年上調1.4%及1.2%；而預測兩電的回扣前平均淨電費率，則分別會每年上調3.5%及2.8%。

政府建議在《管制計劃協議》生效時開始，向每戶提供3000元作電費補貼，分60個月發放，即每月50元，金額預期可抵消全港約一半住宅用戶，這五年期間預計的累計電費升幅。

來源：信報

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