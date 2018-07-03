中華電板橋雲端中心吸引大廠進駐 一期全滿、二期招商6-7成

中華電 (2412-TW) 板橋雲端資料中心招商進度比預期還快，由於一期 728 個櫃位全數滿載，今年加入二期招商也進展快速，800 個櫃位招商已達 6-7 成，進駐產業包括證券、期貨、銀行、保險、國際資訊業及國內外製造業等。

中華電投資約 140 億元建置板橋雲端資料中心，合計約 5380 坪，11 個樓層，預計滿載可達 4500 個櫃位，是台灣最高規格、最大規模的資料中心，可為國內外企業提供穩定、快速與最高品質的資通訊服務，是全台第一、也是大中華區第一座符合「TIA-942 Rated4 認證」國際級 IDC 資料中心。

中華電指出，板橋 ICD 結合中華電自主開發「智慧能源管理雲端平台」，依循「The Green Grid」聯盟機房量測基準，達到 PUE 1.5 以下的高能源效率，且通過美國綠建築協會 LEED 黃金認證，徹底實踐綠色建築的精神，開放招商以來，吸引國內外大廠進駐。

中華電表示，板橋 ICD 第一期快速完售，進駐的產業包括金融、國際大型內容業者、國內外製造業者、國內外網路服務供應商、遊戲及 OTT 業者；第二期目前開放招商中，800 個櫃位進駐率約 6-7 成，進駐的產業包括證券、期貨、銀行、保險、國際資訊業及國內外製造業等。

中華電板橋 ICD 招商進度優於預期之外，同時也獲 2018 第二屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎的「系統產品類金獎」與「設計類銀獎」雙料大獎；法人指出，IDC 去年營收年增 18%，目前積極招商，鎖定金融產業、ICP、OTT 等，可望縮短損益兩平的時間。

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