【華冠投顧】賴昇楷：台股跌勢再起或刻意洗盤？ 被動元件及二極體還有好戲

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、8043 蜜望實、6207 雷科

＜大盤分析＞

今天台股再度強於國際盤仰攻半年線與季線，然而也再度受到陸股跳水、亞股壓回拖累，重複昨日的開高走低走法，大盤終場 - 62 點微幅跌破年線，OTC 指數補跌 - 1.44% 跌破半年線。

今日大盤與 OTC 指數同步收黑Ｋ，而且是 6/8 回檔以來首見的帶量黑Ｋ，之所以會下跌出量，除了亞股拖累之外，連續上攻季線及半年線失利引出失望性賣壓、早盤高調吸引搶短買盤反造成尾盤當沖賣壓過大都是原因，但不管原因為何，今日放量便代表多空交戰激烈，究竟是新一輪的跌勢啟動？還是跌勢末段的刻意洗盤？未來幾日當可見分曉。

由於陸股下午盤出現豬羊變色走法，帶動日韓股市拉上平盤，台股現貨因為收盤較早之故，尚未反應此一狀況，但期貨已於現貨收盤後跟進急拉且大幅收斂逆價差。此外，在更早的 13:10 左右，當現貨跌破中盤低點時，四大期指皆已不再破低，甚至外資著墨最深的摩台期在今天反而走出四大期指當中相對強勢的走法。因為期貨弱中透強，所以即使大盤現貨帶量收黑摜破年線，也暫勿驟下空頭勝出的結論。

如果今日是跌勢末段的刻意洗盤，未來幾日理應出現成交量急速萎縮（該殺出的今天都出了，量自然會縮）且站上 10800 點的走勢，重上半年線與季線就更好，代表整波回檔宣告結束。反之，若失守上週低點 10633 點，整理期恐怕就要拉長了。

＜操作策略＞

大盤重上 10800 點之前不增加多方部位，手中強勢股可逢高獲利調節，或者續抱時嚴守移動停利紀律。整體部位以大盤上週低點 10633 點作為多方防守點。

＜強勢族群及個股＞

近 2 周操作重心「被動元件」族群今日帶領台股衝關雖然功敗垂成，但 MLCC 三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》皆有創波段新高表現，換句話說，大盤雖然出現恐慌氛圍但被動元件三巨頭的賣方還可以通通賣在波段最高點，況且殺盤一來量不大，二來價不碰五日線，這並非出貨會有的做法，仍屬強勢格局。

另外，二線股當中既創波段新高又能逆勢大漲的尚有《8043 蜜望實》、《5328 華容》、《6173 信昌電》、《6207 雷科》... 等，陣容依舊兵多將廣，暗示後市還有好戲。

學員持股《3026 禾伸堂》今日先獲利一半放口袋，操作上賺定了，剩餘持股就嚴守移動停利紀律，另一檔持股《6207 雷科》比照辦理。

昨日於 Line@主頁介紹給大家的二極體族群，其強勢股陣容是盤面上僅次於被動元件的，由於先進駕駛輔助系統（ADAS）成為車用電子主流加上安控及數位家電等物聯網新應用快速起飛，二極體用量隨之快速成長，在供不應求市況下，和被動元件一樣同具漲價效應，當中有 3 檔今日逆勢上漲，其他的也維持強勢整理，整體族群攻守俱佳，亦為後市可留意的焦點，這幾檔強勢股到底是誰呢?

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。