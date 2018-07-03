【豐銀投顧】市場恐慌氣氛過高

今天三大法人合計賣超台股又達過百億了，市場恐慌氣氛在今天也來到最高點，證據何在？並不是看指數下跌來判斷，筆者提供一個方法給大家參考，就是看所謂的「騰落指標」，意即拿漲家數比跌家數。如果發現跌家數遠遠的高於漲家數，則市場就有恐慌過度的嫌疑。以今天為例，上市的部份漲家數有 180 家、下跌家數有 834 家; 而上櫃部份漲家數有 156 家、下跌家數 603 家。不管上市或是上櫃，其漲家數比跌家數的比例竟然都接近 1:4，也就是今天上漲的股票只佔 20% 左右，這個比例已經嚴重的偏低了，換句話說有 8 成的股票都在下跌，這個比例已經過度的偏高了，也因此筆者認為，台股在此的確有恐慌氣氛過高的可能。



市場最擔心的莫過於 7/6 的美國對中國貿易戰名單第一批的名單即將生效。在之前中國從 6/28 開始大幅放寬金融、交通、能源等多個領域的限制投資，基本上是取消限制了。這個動作被視為中國有意向美國示好的動作，接下來就要看美國是否也願意退讓一步，好平息這場貿易紛爭。然而筆者並不認為美國會如此輕易放過中國，中美貿易大戰其實只是個假議題，實際上是中美全面開戰，貿易只是其中一環罷了，因此筆者認為在 7/6 前美國應該也還是不容易等到美方有善意的回應，投資人可能不要做出過度的期待。



果真如此的話，那難道股市就從此走空，一路下跌？這也未必。只是跟中國有關的 ETF 或是基金相關的金融商品，會相對比較辛苦，但如果貿易戰一旦確定，也不代表全球的經濟、股市就一定會陷入絕境。事實上美國從二戰過後其實一直受到不太公平的對待，以汽車為例，中國車賣到美國只要課 2.5% 的關稅，美國車賣到中國卻要 25%，現在美國也不過是要求「平等」罷了，只要其他國家稍微願意讓一點步，其實平息的機會很大，大家也不須要太過杞人憂天。回想一下川普當選總統時，市場也是一片哀嚎，結果呢？多頭還持續至今未歇呢，世事無絕對，不必任何事都往壞的方面想。

豐銀投顧 李世新 分析師