【華冠投顧】武傑電台: 台股下跌62點作收!強勢主流開高走低!要注意什麼?!

武傑關注個股: 2486 一詮、5425 台半、3661 世芯 KY、2345 智邦、6435 大中。

◆ 武傑關注個股:

1. 一詮 (2486):

107 年 5 月營收 3 億 7563 萬 2000 元，較上月減少 4.58%，較 106 年同月增加 3.09%；累計 107 年 1-5 月營收 17 億 8381 萬 8000 元，較 106 年同期增加 3.07%。

操作建議： 量能今天過度放大，小心追價風險。短線支撐：15 塊。

2. 台半 (5425):

先進駕駛輔助系統（ADAS）成為車用電子主流，加上安全監控及數位家電等物聯網新應用快速起飛，配合行動裝置全面導入無線充電或有線快充功能，均帶動二極體用量快速成長，台廠也將跟進漲價。

操作建議： 二極體也吹漲價風，短期可望接棒市場人氣。短線支撐：95 塊。

3. 世芯 KY (3661):

今年爭取到高效能運算（HPC）及人工智慧（AI）相關特殊應用晶片（ASIC），委託設計（NRE）接案情況優於預期，下半年進入量產後將帶動營收明顯成長。

操作建議： 今年營運持續加溫，股價短底成型。短線支撐：135 塊。

4. 智邦 (2345):

第二季營運回神，市場看好 6 月營收有機會維持在 5 月高檔水準，單季營收上看 95～100 億元，且電信端需求強勁，400G 交換器更傳出 10 月起將大量出貨，今年營運將逐季成長。

操作建議： 5G 網通近期買盤轉強。短線支撐：88 塊。

5. 大中 (6435):

由於英飛凌、意法等國際 IDM 大廠的下半年金氧半場效電晶體（MOSFET）產能已被預訂一空，促使訂單轉至台廠，激勵相關類股表現。

操作建議： MOSFET 漲價吸引市場買盤轉強。短線支撐：168 塊。

◆台股盤勢分析:

◇看法不變

台北股市加權指數小漲 + 24 點開出，早盤在被動元件的帶領下，指數一度漲幅近百點；下半場獲利賣壓殺出，指數震盪走低，終場下跌 - 62 點，收在 10715 點，成交量 1710 億。

今天持續在『貿易戰』的影響下，加權指數再度出現開高走低的表現；讓好不容易收復的年線再度失守。不過整體來看，外資僅管再賣 - 82 億；但是賣壓相對於先前百億以上，已經開始縮手。因此看待下半周的台股變化，基本上還是輪動快速、震盪加劇的結構。我們保持…『箱型震盪』看法不變!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8043 蜜望實、2486 一詮、5425 台半、3661 世芯 KY、6173 信昌電、2481 強茂… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1590 亞德 KY、6609 瀧澤科、4976 佳凌、2439 錸德、3504 揚明光… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估