【倫元投顧】危機一樣仍然未解除

◆盤勢分析

美股昨晚開低走高收紅，激勵台股早盤一度上漲 95 點，之後仍是在亞股走弱持續創波段新低的拖累下，指數連兩天開高走低以下跌 62 點收在 10715 點，成交量為 1707 億。

據消息指出，美中貿易戰愈打愈烈、川普民調提高，變成有利 11 月 6 日共和黨的期中選舉。所以除非中國做出極大化的讓步，否則美中貿易戰應很難在 7 月 6 日部分關稅調高生效後就此打住。新台幣持續貶值，外資今年已賣超台股約 2800 億，僅靠內資撐盤，歷史經驗最後螞蟻雄兵最後大都被外資這隻大象踩死。7 月 19 日台積電法說會，因比特幣挖礦熱退燒，所以法人多擔憂台積電恐下修第三季成長幅度。故這波從 11261 點回檔至今，危機仍未解除，只不過在年線未正長黑摜破前，短線仍會在年線上下~ 月線上下即 10600~11000 狹幅震盪個股表現，只不過高檔轉弱的族群比轉強的個股愈來愈多，所以在短期操作上宜慎，並控制好持股比率。

王信傑分析師

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