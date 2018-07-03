三個原因金融股外資大逃竄 5檔成主要提款機

台股今 (3) 日外資續賣超台股，金融股成重災區，法人表示，近期外資賣超金融股有三個原因，包括壽險實現資本利得高峰已過、美國升息利差擴大效益目前還看不到以及缺乏題材面刺激等，而觀察近 1 個月外資賣超前十名標的中，金融股就占了半數，其中中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、兆豐金 (2886-TW)、元大金 (2885-TW) 和第一金 (2892-TW) 等 5 檔個股，遭賣超張數更高達逾 10 萬張。

根據法人統計，近 1 個月外資賣超排行前十名，金融股包辦了 5 檔，其中中信金排名第 2，外資賣超 165435 張；新光金排名第 3，賣超 152011 張；兆豐金排名第 5，賣超 142112 張；元大金排名第 9，賣超 106896 張；第一金排名第 10，外資賣超 100341 張。

其餘玉山金、華南金、合庫金、開發金、台新金、臺企銀、國泰金和富邦金等，外資賣超張數則介於 23000 至 64000 張之間。

元大投顧資深分析師施姵帆表示，近期外資賣超金融股，主要有三個原因，包括第一、壽險實現資本利得高峰已過；第二、美金存款成本仍重，美國升息利差擴大效益，目前還看不到；第三、金融股相對於其他類股，題材面刺激較少，因此，成為外資拋售的對象。

今 (3) 日台股開高走低，金融股也一片綠油油，其中國泰金、元大金和新光金跌幅較大，開發金則逆勢獨紅，施姵帆指出，主要因開發金有併購中壽的長線題材支撐。

展望下半年，施姵帆表示，建議投資人可留意殖利率高、以存放款業務為主的金融股為主，例如玉山金、兆豐金和中信金仍是相對看好的標的。

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