【異動股】國産軟件板塊繼續走高 中國軟件(600476-CN)等6股漲停

午後，國産軟件板塊繼續走高，截止發稿，板塊指數漲3.57%;個股方面，中國軟件(600476-CN)漲停報24.78元，湘郵科技(600476-CN)、潤和軟件(300339-CN)、網達軟件(603189-CN)、榮科科技(300290-CN)、科大國創(300520-CN)等6股漲停，東華軟件(002065-CN)漲9.01%報9.56元，頂點軟件(603383-CN)、浪潮軟件(600756-CN)、太極股份(002368-CN)、真視通(002771-CN)等股均紛紛大漲超8%。

消息上，1—5月，中國軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入23328億元，同比增長14.2%，增速同比提高0.8個百分點。其中5月當月增長14.2%，增速低於4月0.9個百分點。

利潤保持兩位數增長，但增幅有所回落。1—5月，全行業實現利潤總額2822億元，同比增長10.3%，增速同比回落0.9個百分點，低於1—4月1.1個百分點。出口有所回升，外包服務出口穩定。1—5月，軟件業實現出口208億美元，同比增長4.2%，增速同比提高4.8個百分點，比1—4月提高0.4個百分點。其中，外包服務出口增長6.1%，增速同比提高5.1個百分點，比1—4月提高1.7個百分點;嵌入式系統軟件出口增長2.7%，扭轉去年同期負增長局面，增速同比提高4.5個百分點。

2018年6月30日，工業和信息化部信息化和軟件服務業司第二十二屆中國國際軟件博覽會工業互聯網高峰論壇上表示，將重點做好以下四個方面工作：一是“建平台”，支持建設一批工業互聯網平台試驗測試環境及測試床，分期分批培育一批跨行業跨領域和特定行業、特定區域工業互聯網平台。二是“用平台”，推動百萬工業企業上雲，以工業設備上雲牽引平台技術迭代和功能演進。三是“補短板”，實施工業互聯網APP培育工程，面向基礎共性、行業通用、企業專用建設三類工業APP資源池。四是“建生態”。通過培育開源社區、舉辦開發者大賽、推動平台間合作等舉措，營造良好發展環境，打造基於工業互聯網平台的制造新生態。

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