中興通訊(000063-CN)今日尾盤漲停 淨流入資金超3億元

中興通訊(000063-CN)今日尾盤漲停，股價報13.45元，成交近36億元。

中興通訊A股自6月13日復牌後，連續收獲8個跌停板，股價在7月2日最低下探至12元。

此前，工銀瑞信、華泰柏瑞、中銀、華商、嘉實等8家基金公司發布公告，自6月19日起，對旗下基金(除ETF基金外)所持有的中興通訊(代碼：000063)股票進行重新估值，其中最低的為12.02元，整體估值在16.64-12.02元之間。

據經濟觀察網消息，近來，中興通訊破産的消息不斷。其實，早從今年4月開始，外界就已經不斷揣測中興是否會因美國製裁而倒閉。畢竟向美國繳納的巨額罰款，使人難免替中興感到擔憂，就算不會倒閉，也會令其元氣大傷。但此次“破産”之所以鬧的沸沸揚揚，是因為出現了更加具體的消息——中興將宣布破産，其核心資産及業務將被中國信息科技集團有限公司下設的烽火科技收購。

對於此傳聞，烽火科技旗下上市公司烽火通訊和中興方面均予以否認，稱此為“假消息”。中興完成高層“換血”併做了恢復經營預案。

據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計，今日滬指上漲0.41%，深成指上漲0.45%，兩市A股共成交3936.77億元。全天A股主力資金淨流出106.82億元，尾盤主力資金淨流入10.12億元。其中，中小板流入0.69億元，創業板流入1.23億元。從個股尾盤資金流向數據看，中興通訊、工業富聯、中航沈飛等個股尾盤資金淨流入金額最多，分别高達3.09億元、0.73億元、0.48億元;金力泰、西隴科學、漢嘉設計等個股尾盤資金淨流出金額最多。

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