國浩重提私有化 溢價14% 涉資125億 今逆勢漲近7%

國浩集團 (0053-HK) 自 2012 年提私有化失敗後，大股東郭令燦家族昨 (2) 日再提出私有化，每股現金連派發旗下公司股份合共作價港幣 135 元，較上週五 (6 月 29 日) 收盤價每股港幣 118 元，溢價約 14.4%，涉資約港幣 125 億元。

同時，待私有化計劃條款變得具約束力及生效後，國浩將以馬來西亞上市、國浩持 25.37% 股權的豐隆金融股份分派特別股息。

截至今 (3) 日 11:40，國浩報港幣 126.2 元，逆勢上漲 6.949%。

圖：新浪財經

根據公告，私有化完成後，要約人將擁有國浩 100% 股權，並將盡快提出申請，以撤銷股份於聯交所的上市地位。公告指，私有化更能支持國浩及其附屬公司業務的未來發展，預期可簡化架構、減少與合規和維持上市地位有關的開支、節省成本，國浩亦可集中其資源於業務營運。

國浩於 2012 年 12 月曾提出以每股港幣 88 元進行私有化，作價港幣 82.5 億元，當時有不少股東批評作價過低。直至 2013 年 4 月，國浩提高私有化作價至每股港幣 100 元，總金額提升至港幣 93.7 億元；惟私有化計畫一波三折，接納私有化的小股東持股比例不足 90%，國浩私有化計畫宣告失敗。

這次私有化，大股東提出每股現金港幣 103.88 元，另加派發豐隆金融股份，若小股東不欲持股，郭氏家族會以每股港幣 31.12 元收購小股東手上的豐隆金融股份，令同意私有化小股東每股合共可收取港幣 135 元現金。

GuoLine Overseas 為郭令燦及其家族持有的 Hong Leong 之間接全資附屬公司，目前持有國浩約 2.36 億股，相當於已發行股本約 71.88%，另其一人士則持有合共約 2.95% 國浩股份，而獨立股東則持有約 8280.6 萬股，佔已發行股本約 25.17%。

目前國浩市值約港幣 388 億元，每股資產淨值約港幣 188 元，雖然收購價較資產淨值有不少折讓，但《星島日報》援引光大新鴻基財富管理策略師溫傑分析，這次重提私有化的成功機會相對 2012 年大，因國浩股價自 5 月起累漲不少、跑贏恒指，而近日市場氣氛轉差，對現時持有股份的投資者有一定吸引力，並提供套現機會。

根據國浩中期報告，截至 2017 年底止，公司股東應佔總權益為港幣 660.18 億元，相當每股資產淨值約港幣 200 元，現金及短期資金港幣 211.6 億元。

國浩多年來多次狙擊東亞銀行 (0023-HK)，目前持有逾 14% 股權，為單一第三大股東，但一直沒有派員進入董事會。這次若成功私有化，未來對東亞的態度如何亦成為市場關注點。