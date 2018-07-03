昇達科衛星產品出貨挹注 Q2營收可望創高下半年更好

5G 概念股昇達科 (3491-TW) 今年營運走出低潮，首季營收 4.16 億元創 3 季新高後，第 2 季受惠衛星通訊產品開始出貨，單月營收快速上揚，5 月營收達 1.59 億元創高，法人估 6 月將跨越 1.6 億元，第 2 季營收可望達 4.68 億元，再度改寫歷史新高紀錄，季增及年增率都將超過 1 成。

昇達科 5 月營收以 1.59 億元改寫去年 6 月創下的單月歷史新高紀錄，月增 7.28%，年增 12.05%，初估 6 月營收將跨越 1.6 億元再攀新高，推升單季營收衝上 4.68 億元同創高。

昇達科 5 月營收走強，主要在衛星通訊元件產品開始穩定出貨，挹注營收顯著成長，預計下半年衛星通訊元件出貨將持續放量 ，另外智能天線模組出貨也將大幅增加，可望有助營運表現。

昇達科衛星通訊產品今年第 4 季出貨將增加，依照最新接單狀況顯示，下半年智能天線模組訂單也會明顯增長，預期出貨量可達 4.5 萬套，是上半年 5000 套的 9 倍；另外，印度市場需求下半年預期也將明顯高於上半年，可望對營運成長添柴火。

由於下半年訂單明朗，昇達科營運展望樂觀，4 月起已開始積極執行擴充產能規劃，搭配新一波自動化製程與成本低減專案推展，有利推升營運績效逐季向上。

昇達科去年稅後純益 1.86 億元，每股純益 3.61 元；公司日前股東會決議擬對去年盈餘每股配發 3.85 元股利，包含 3 元現金股利與 0.85 元資本公積。昇達科第 1 季稅後純益 3038 萬元，每股純益為 0.58 元。

若投資人看好昇達科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如： 昇達科日盛 7A 購 01(736120-TW)、昇達科麥證 7B 購 (01736978-TW)、昇達科統一 82 購 01(737337-TW)。

昇達科相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)

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