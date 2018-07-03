全球政治動盪與貿易戰升溫 日圓漲勢超越美元

《彭博社》報導，今年上半年，日圓表現的比其他 G10 國家貨幣都還好，漲幅達 4.8%，而美元則是贏過 8 個國家，上漲 2.9%，分析師指出，由於美國的貿易保護政策、歐洲的民粹主義以及新興市場國家動盪，今年下半年預計將持續推動日圓上漲。

日圓今年兌所有 G10 國家貨幣皆上漲

以下為今年將影響日圓交叉匯率的因素：

歐元與日圓

德國將在 10 月舉行地方大選，但德國執政聯盟因難民問題鬧分裂，使德國總理梅克爾傷透腦筋。此外，義大利新民粹主義政府預計將提升預算，與歐盟的規範背道而馳，這些因素都將使投資人進行風險規避，進一步支撐避險資產日圓。

三菱日聯銀行駐東京的全球市場研究主管 Minori Uchida 表示，若投資者因義大利財政情況惡外，而拋售該國債券使殖利率上升，將導致歐元遭出售，並使日圓變強勁，在最糟的情況下，歐元兌日圓可能會跌至 120 以下。

在今年 2 月，歐元兌日圓達到 137.50 以後，已下跌約 6%，而在 5 月因義大利政治動盪，歐元兌日圓跌破 125，3 日上午 10 點，歐元兌日圓報 128.91。

歐元兌日圓走勢 (資料來源: investing.com)

美元與日圓

在 G10 貨幣中，日圓為對美元表現最好的貨幣，在今年上半年上漲 1.7%，投資者對由美國掀起的全球貿易戰隱憂，抵銷了美國聯準會 (Fed) 升息對美元帶來的利多。3 日上午 10 點，美元兌日圓報 110.85。

摩根大通的日本市場研究主管 Tohru Sasaki 表示，貿易緊張局勢將是支撐日圓的力道之一，但日圓至 105 的水平時，可能會停止漲勢，因為此時美元買家會進場。

美元兌日圓走勢 (資料來源: investing.com)

新興市場貨幣與日圓

因美國聯準會升息和美元走強，在這幾週對新興市場造成了打擊，今年以來，外資已從亞洲開發中股票市場撤出約 250 億美元的資金。

瑞穗銀行的分析師 Karakama 指出，美國聯準會持續縮減資產負債表，今年有可能再次發生削減恐慌的情況，日圓因新興市場國家承受升值壓力，土耳其里拉今年兌日圓已下滑 19%，印度盧比與韓元則兌日圓則分別下跌 8.3% 與 5.6%。