奇美材轉投資昆山奇材第二條2.5米偏光板產線 落腳西安

奇美材 (4960) 宣布因應第三條 2,500mm 寬幅偏光板建廠，擬於西安設立子公司，預計投資金額 10 億元人民幣，昆山奇材原來合作方杭州錦江集團把增資前 46% 持股，全部轉讓給西安恒淳投資管理合夥企業 (簡稱西安基金)，錦江集團不再參與後 1.46 億美元增資，由奇美材、西安基金各增資 5 成。京東方 10.5 代線於今年量產，明年起大陸成為全球面板生產面積最大的地區，然而 10.5 代線以上 2,300mm 偏光板關鍵零組件技術掌握在日東手中，去年昆山奇材攜手杭州錦江轉投資之盛波光電科技共同與日東電工株式會社簽訂 150 億元日圓(約 40 億新台幣) 上限技術授權合作案，昆山奇材取得三條 2500mm 幅寛偏光板生産線技術移轉。



昆山奇材第一條量產的偏光板、幅寬 1,500mm，第二條向日東技轉幅寬 2,500mm 的產線，預計 2019 年初試產，第二季正式量產，第三條 (二期 2.5 米)2,500mm 生產線則是座落西安，就地緣位置來看，主要供應中電熊貓 10.5 代線為主。



另外，昆山奇才股權亦有變化，杭州錦江集團宣布將現有 46% 股權全部轉讓給西安基金，而錦江集團、浙江任遠公司不再參與昆山奇材增資，後續 1.46 億美元的增資由奇美材、西安基金各增資 5 成；增資後奇美材、西安基金對昆山奇材持股比重分別 49%、48%，任遠公司維持 3%。



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