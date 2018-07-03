康控-KY取得啟弘57.76%股權 卡位Google智慧音箱大單

康控 - KY(4943) 昨日晚間舉行重訊記者會宣布，為強化聲學產品線模組化，擬與啟弘進行策略聯盟，以增資發行新股方式，以啟弘 6 股換發康控 - KY1 股的換股比例，取得啟弘 57.76% 股權，總金額約 3.5 億元，換算每股金額約 50 元，暫定股份交換基準日為 10 月 1 日。啟弘主營業務為蜂鳴器、麥克風、喇叭、IAS、耳機與配件，目前股本 1.25 億元，去年營收 5 億元，每股稅後純益 2 元，預估今年營收 6 億元，每股淨值 15 元。康控 - KY 財務長黃翹生表示，收購啟弘目的為完成聲學產品的垂直整合，提前布局微機電複合材料設計技術，並結合啟弘的設計能力及康控 - KY 的生產技術，與聲學大廠歌爾及瑞聲「大打團體戰」。



黃翹生指出，除了整合聲學領域外，併購啟弘也將進一步拓展康控 - KY 在非蘋領域的聲學客戶，包含 Google、Panasonic、LG 等大廠皆為啟弘客戶，而啟弘目前負責 Google 的聲學檢測技術，未來在整併後，將進一步打入智慧音箱聲學供應鏈，提供模組化產品；而在 Panasonic 部分則朝無線耳機產品發展。



黃翹生強調，啟弘的客戶與產品與康控 - KY 現有客戶並無重疊，未來也將朝開發新產品方向，不會侵蝕現有客戶利益；而為因應客戶要求，也將於今年第四季與啟弘合作，於美國加州成立快速打樣中心，配合客戶就近開發智慧音箱、無線耳機等產品。



黃翹生指出，併入啟弘並非著眼於今年的營收的成長性，在第四季併入後對營收也沒有太大影響，而是希望藉由聲學產品的垂直整合，發揮綜效，拓展在聲學領域的技術及客戶，並希望獲得啟弘大股東支持，完成 100% 股權收購。