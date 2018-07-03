美股盤後─科技股強漲 支撑道瓊收高35點 清除近200點跌幅

週一，第三季的第一個交易日，在科技股強勁張勢的支撑下，美國股市上漲，道瓊收高 35 點，清除了早場近 200 點的跌幅。川普政府貿易政策的擔憂持續，使得漲幅受限。



道瓊工業平均指數收高 35.77 點或 0.15% 至 24307.18。

Nasdaq 指數收高 57.38 點或 0.76% 至 7567.69。

S&P 500 指數收高 8.34 點或 0.31% 至 2726.71。

費城半導體指數收高 8.11 點或 0.62% 至 1321.81。

主要指數早場大跌，華爾街更加擔憂美國與主要貿易夥伴之間的爭議，為利空。

分析師說，短期而言，基本面的利多遭到貿易擔憂所抵銷。在全球貿易中，實際的關稅佔的比例並不大。但情況惡化的威脅持續，開始造成了衝擊。因為拖的時間太長，且不見結束跡象。

Axios 網站報導，川普政府有意草擬一項法案，允許白宮單方面調高關稅，無需國會同意。這意味該全球最大經濟體可在 世界貿易組織 (WTO) 的規則之外，採取行動。

此外，金融時報報導，若華盛頓對歐盟汽車課徵關稅，高達 3000 億美元的美國商品可能遭到報復課稅。

商務部長羅斯週一說，即使因貿易擔憂，股市大幅下跌，川普總統也不會改變心意。

「沒有明確的股市水平能改變政策，」羅斯說。「總統試著解決長期問題，這長期問題早就該解決了。」

美國逐漸增強的保護主義立場，不只在全球金融市場創造了不確定性，也促使其他國家採取了報復關稅。

週一為下半年的第一個交易日。上半年，美國股市表現錯綜，Nasdaq 與 S&P 500 分別上漲 8.8% 與 1.7%，道瓊則下跌 1.8%。