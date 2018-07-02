川普要對歐洲汽車課稅 當心得不償失

根據 MarketWatch 分析報導，川普總統於 6 月 22 日發布推文指出，如果歐洲的貿易壁壘沒有很快推倒移除，美國將對所有歐洲進口汽車課徵 20% 關稅。這可是較目前稅率高出十倍之多。

2017 年，銷往美國的歐洲汽車 -- 包括雙 B，寶時捷，福斯 -- 約為 120 萬輛，價值約 430 億美元。

價值看似不小，但其實只佔美國汽車銷售總量的一小部份。去年，美國人總計買了 1730 萬輛汽車與卡車。歐洲進口汽車僅佔不及 7%。

位於密西根的汽車研究中心估計，去年在美國銷售的汽車中，56% 係美國製造。加拿大，墨西哥與日本各佔 11%。

的確，歐洲對外國進口汽車課徵的關稅確實較高。歐盟對美國製造的汽車課徵關稅稅率為 10%。而美國的稅率僅 2.5%。

然而，這數字僅佔整體貿易的一小部份。

例如，許多出口至歐洲的美國製造汽車，可以豁免歐盟關稅，因為這些汽車使用歐洲製造零件的比例符合歐盟的條件。美國汽車廠也在歐洲製造汽車。

George Mason 大學資深學者 Christine McDaniel 估計，去年美國輸往歐盟的汽車中，僅有 15% 需要課徵關稅。

川普還忘了，美國對外國製 SUV 休旅車與輕型卡車課徵關稅的稅率達 25%。相形之下，歐盟的稅率僅 10%。

福特與通用公司因銷售較大型車輛，結果大獲其利。

歐洲與日本汽車廠在美國生產更多汽車，便可豁免該 25% 的關稅，他們也的確這麼做了。德國汽車廠在美國建立了許多工廠，現在雇用 12 萬美國人。日本汽車廠在美國亦雇用了約 13 萬名勞工。

川普的最新威脅，目標顯然是對外國汽車廠施壓，要他們在美國製造更多汽車。

雖然出口至美國的汽車，不超過總銷售量的 10%，但若川普真的課徵關稅，歐洲汽車廠仍將增加數十億美元的額外費用。

某些歐洲汽車廠希望歐盟能夠降低關稅，以換取美國降低卡車與休旅車的關稅。但美國汽車廠與工會可能不會同意，他們享有此一保護已有半個世紀。