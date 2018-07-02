【亞洲投顧】強哥和半半哥又來囉

◆盤勢分析

今天大盤量平整理，上周五站穩 10723 點，出現正式止跌訊號，短線上開始反彈格局，多方目標 10819 點 (今天馬上達陣)，第二目標 10941 點，持續按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，控制風險。例如，上周五開盤不久，尊龍操盤系統就出現多單訊號，按照規劃進場佈局期貨多單，簡單拉開獲利 + 100 點以上，親帶期貨會員更是大獲利 30 萬元以上，這才是系統化操作，機械化操作就可以追求長期穩定獲利。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。例如，2481 強茂，四月中就開始預告操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；龍哥先前帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，直接拉開獲利；然後整流二極體又傳出漲價消息，上周就提醒大家要注意指標股半半哥 - 5425 台半和強哥 - 2481 強茂，今天就直接轉強，行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單增加 336 口，自營商期貨空單減少 1335 口，外資選擇權中性避險佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單還是小額增加，大盤正式止跌整理，法人籌碼中性，還有機會持續攻擊。

【籌碼穩定的主力股】1536 和大，8431 匯鑽科 2340 光磊，2499 東貝，2426 鼎元，3527 聚積 2492 華新科，2478 大毅，3026 禾伸堂，2456 奇力新

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10723 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 11054 點開始偏空操作，站上 10723 點就停利出場。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

