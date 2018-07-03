

◆盤勢分析

1. 川普政府有意草擬一項法案，允許白宮單方面調高關稅，無需國會同意。這意味該全球最大經濟體可在 世界貿易組織 (WTO) 的規則之外，採取行動。金融時報報導，若華盛頓對歐盟汽車課徵關稅，高達 3000 億美元的美國商品可能遭到報復課稅。主要指數早場大跌，在科技股強勁張勢的支? 下，週一美股上漲，漲幅介於 0.15 至 0.76％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻成交量須大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為年線附近，壓力為月線附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值脫離超賣區，短線有機會持續反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩 5 日線並站回月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、原物料、金融、世足賽概念股等。

4. 被動元件龍頭 2327 國巨昨（2）日公布 5 月自結稅後純益 35 億元，改寫單月獲利新猷，每股純益 9.95 元，符合市場預期。隨著被動元件缺貨漲價風潮延續，法人看好 6 月營收可望挑戰 80 億元，創新高，獲利也可持續揚升。被動元件族群波動較大，不建議追高。

5. 特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）宣布特斯拉平價車款 Model 3 上周正式達成 5,000 輛周產目標，且持續擴增產能，公司定下 7 月底朝周產 6,000 輛目標邁進，台廠相關供應鏈第 3 季旺季添動能。1536 和大、3665 貿聯 - KY、6235 華孚等供應鏈均對下半年營運衝高信心滿滿。Tesla 台廠相關供應鏈下半年業績成長可期。

6. 遊戲營運商隆中（6542）昨（2）日公告，已收到向上國際董事長顧剛維、董事顧哲銘以每股 50.6 元的公開收購申請，總計收購隆中 10,500 張股票，金額 5.31 億元，約占股權 25%；市場預期，若含之前向上國際參與隆中的 4.41 億元私募案，未來向上國際將可取得近五成股權，成為最大股東，隆中經營權將易手。台灣遊戲業進入新一波整併期。

7. 聲學、機構件廠商康控 - KY（4943）昨（2）日宣布以增資發行新股方式，取得電聲供應商啟弘的 57.76％股份，進一步進軍聲學模組領域，也印證了該公司之前在法說會釋出將「入股台廠」的訊息。啟弘有聲學檢測技術，占營收比重約 5％，主要客戶就是谷歌，未來康控 - KY 可藉此打入客戶的供應鏈，增加提供智慧音箱及無線耳機模組的元件，今年第四季就會赴美西設立辦事處。擴大客戶範圍有利康控後勢營運。

