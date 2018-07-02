【華冠投顧】撞季線反壓有效 短線留意再破底風險

華冠投顧 范振鴻 分析師

焦點個股：5469 瀚宇博、6173 信昌電、6435 大中、2426 鼎元

振鴻觀察股：5469 瀚宇博、6446 藥華藥、2903 遠百、3090 日電貿、2481 強茂

加權指數今天收 10777 跌 58 點，量能 1430 億，

是否記得上週五振鴻的標題「不是止跌是反彈，季線反壓仍是觀察重點」

今天大盤開高之後還是被季線壓著打，

並不是振鴻看衰台股或者是死空頭，

而是操作本來就該順勢而為，

大盤大多時間都是走多，偶爾會有修正很正常，

也會是個很好的承接多單的時間點，

而且通常勝率也不會太差。

但是當大盤的浪潮從日線層級開始轉空，

就要留意了，因為整體趨勢已經開始轉變，

這時候你可以不做空，但是做多一定要謹慎，

畢竟多頭時做多賺錢機會大，賺台國產車甚麼的常聽到，

但是你不知道的是，很多人都是在多頭時信心膨脹，

空頭來的時候不懂的防守，最後賠一台跑車回去。

回到盤面，振鴻也不敢說預告今天就是會跌，

我在上週只不過是把線圖已經發生的的事情，

依據我自己的經驗跟看盤方法去做一個推論，再分享給大家。

而今天雖然開高走低，但畢竟在週五時的大漲，

在小時線已經出現 C-4 的止跌機會，

那今天的下跌，很可能就是 C-5 的發動，

只要這個 C-5 可以守住上週四低點 10633，或是配合 KD 在日線出現假跌破，

這個盤還是有機會在年線附近止跌的，

但如果止跌失敗就要留意進入日線等級的主跌段，

大支撐之前也都有提過就是 2017 年 Q1 萬點附近，

或是 2016 年 Q4 高點約 9400，

這兩的點位不是說一定會到，僅是在止跌之前，可以觀察到的支撐位置。

結論：所以本週非常關鍵，要馬守住 10633 走出止跌型態，就是跌破延伸空頭浪。

當然如果出現假跌破，也僅是止跌機會，是否能真正回到多頭勢，

還是必須從未來的線型發展來推論，

就請大家持續跟緊振鴻的分析。

類股方面，大盤不好，

資金都往被動元件族群跑，

新聞一天到晚講被動元件，

一堆分析師一天到晚分析被動元件，

可能連菜市場阿姨、理髮師大哥、擦鞋童小弟都知道被動元件，

相信大家一定都聽過「人多的地方不要去」

所以這邊振鴻只提醒大家，不是不能買被動元件，

是記得真的有狀況，短尾求生很重要。

而且大盤就剩一兩個主流，有帶動大盤撐住是還好，

萬一連這些主流也破線，就要小心大盤會有更大的修正。

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作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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