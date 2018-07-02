為升雷達產品出貨 下半年業績添動能

為升 (2231)77GHz 毫米波雷達產品已打入美國校車製造廠供應鏈，用來偵測校車盲區的孩童及行人，且 6 月開始出貨雷達產品給一家台灣整車廠，下半年開始對乘用車、皮卡、校車等數個售後市場出貨雷達解決方案，將對下半年營運增添動能。為升股東會通過配發 1.3 元股票股利及 7.5 元現金股利，合計配發 8.8 元股利，訂於 7 月 18 日為除權息交易日，8 月 10 日為現金股利發放日。



為升主要從事汽車內裝開關及感應器等產品的生產，目前主要產品可區分為包括汽車控制開關、引擎控制系統感知器、車身安全系統感知器等機電產品系列及胎壓感測器、區域網路控制匯流排等汽車電子產品系列。



為升第一季合併營收 10.14 億元，年增 22%，創歷史單季新高，稅後淨利 2.42 億元，年增 69%，EPS 為 2.4 元。累計前 5 月營收 16.98 億元，年增 19%。



為升進軍雷達產品發展，6 月開始出貨雷達給一家台灣整車廠，且下半年開始將對乘用車、皮卡、校車等數個售後市場出貨雷達解決方案，受惠雷達出貨給多個市場，可望為下半年業績增添動能。