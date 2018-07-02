〈鉅亨觀點〉京城銀從屢遭點名被併購 躍身成併購者的功臣是他

京城銀 (2809-TW) 多年前都是市場點名的金融整併被併者，包括國泰金、新光金都曾是傳聞中的娶親主角，但今 (2) 日傳出京城銀擬併購安泰銀 (2849-TW)，京城銀搖身一變變成併購者，主要是近年來獲利大躍進，而帶領京城銀華麗變身的主要功臣便是董事長戴誠志。

攤開京城銀歷年獲利，戴誠志剛接手的 2009 年，京城銀當年全年每股稅後純益只有 0.02 元，之後一路成長，若以最近三年京城銀的每股純益來看，2015 年為 3.09 元、2016 年為 4.17 元、2017 年更繳出 4.89 元新高紀錄。

戴誠志在投資銀行圈享有盛名，早年代表作就是將誠泰銀行高價賣給新光金。2009 年元月，他出任京城銀董事長，毅然決然取消當時所有銀行積極搶進的信用卡消金業務，但在放款業務卻相當優異，以去 (2017) 年成績來看，憑藉著多年耕耘，使得客戶主動融資或介紹新客戶，總放款衝到 1450 億元，年增逾 15%，遠高於同業平均的 4.4% 年增率，存放比也來到 8 成的新高。

此外，京城銀的經營模式除了仰賴存、放款淨利差收益，更有名的是戴誠志精準的投資眼光，透過大量投資公司債、公債，以及轉換公司債的賣斷、買權等資產交換業務，藉此創造高額報酬。

金融業高層表示，以債券部位來說，京城銀行很早就進行海外債的布局，因此買進的價格都相當低，即使經過最近市場的震盪，這些部位也依然賺錢。

來看看京城銀截至今年第 1 季的債券投資部位概況，國內債券投資金額 386.3 億元、平均存續期間 5.38 年，平均收益率 1.08%，海外債券投資金額 12.63 億美元、平均存續期間 5.88 年，平均收益率 5.54%。

今年京城銀因同步認列一次性未分配盈餘稅支出，累計前 5 月稅後純益 19.17 億元，年減 13.38%，每股稅後純益 1.67 元，雖然低於去年同期的 1.93 元，但仍有相當於一線金控的水準。

不過值得留意的是，今年資本市場動盪，法人預期，京城銀過去主要獲利來源為債券投資，但今年報酬率恐不如預期，儘管今年以來債券殖利率已出現攀升，但由於京城銀新布局的債券殖利率僅與市場平均水準相當，預期今年投資報酬率恐較過去降低，連帶影響今年獲利恐較去年衰退 5-10%，預估京城銀全年每股獲利 4.5 元。

戴誠志除了在銀行本業、及資本市場投資繼續為京城銀努力創造價值之外，今天傳出將併購安泰銀，一旦併購成功，戴誠志不但帶領京城銀從一家沒什麼賺錢的銀行，蛻變為獲利前段班、可與一線金控比拚的「小而美」國銀，還變身為金融市場的併購者，銀行據點也可望從雄霸南台灣，走向南北均衡的中型銀行。