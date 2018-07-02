併購傳聞兩樣情 安泰銀漲停創2年半新高 京城銀跌逾2%

市場傳京城銀 (2809-TW) 有意併購安泰銀 (2849-TW) ，在併購題材激勵下，安泰銀股價直奔亮燈漲停，創近 2 年半新高價。但因傳出的價格每股 20 元，溢價幅度約 3-4 成，京城銀多頭顯然不滿意，股價走跌超過 2% 回應。

安泰銀的兩大股東分別為私募股權基金隆力集團與宏泰集團，隆力集團目前持股安泰銀 57.68%，宏泰集團持股則約 15.12%。

隆力集團 5、6 年前便一直想退場，但一直卡在兩大問題，一是價格，另一則是另一大股東宏泰集團握有「優先准駁權」，即隆力集團想出售安泰銀持股給其他股東的話，要先通過宏泰這關。

但今天傳出，宏泰也有意一併退場，市場傳潛在買家是京城銀。

市場傳出，隆力集團認為，以安泰銀每股淨值 18.76 元來看，每股合理出價至少超過 20 元；但京城銀卻覺得若每股 20 元，較安泰銀股價溢價達 4 成。價格到底會訂在多少，將待京城銀本周實地查核後再訂。

對於兩家銀行併購傳聞，金管會主委顧立雄今天也證實「兩家銀行之前確實曾經來金管會說明本案，不過，有些疑慮還有待進一步釐清。」

不過京城銀表示，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨該公司「併購資訊揭露自律規範」規定，公司若進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，但目前本公司董事會並無任何決議。

而安泰銀也表示，對於併購事宜，不予置評。

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