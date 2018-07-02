向上國際認購隆中私募及公開收購 擬取得過半股權入主

隆中網絡 (6542) 今天公告指出，接獲向上國際董事長及總經理顧剛維、董事顧哲銘公開收購股權，預計將取得 1050 萬股、每股價格 50.6 元股權，若加上隆中上週五通過私募案 1050 萬股、每股價格 40.1 元全部吃下，則向上國際將取得 51% 股權正式入主隆中。隆中指出，雙方有意成為策略合作夥伴。隆中上週五董事會通過辦理 1050 萬股私募，每股價格為 40.1 元，向上國際董事長及董事顧剛維、顧哲銘先前透過晨皓投資、勢能投資及世界國際投資這 3 家投資公司認購。隆中指出，私募案預計 7 月中完成募資。

至於顧剛維及顧哲銘公開收購隆中也是 1050 萬股，每股價格為 50.6 元，估計持有股權 33.33%。由於顧剛維及顧哲銘分別為向上國際董事長兼總經理及董事，已向主管機關送件，順利的話預計 7 月 23 日完成收購。

隆中指出，私募及收購案若完成，以隆中目前股本 3.15 億元來看，則向上國際持股將過半達 51%，雙方展開策略合作。

向上國際為國內「老子有錢」或「角子共玩」線上博弈類遊戲公司，因營收 80% 來自這兩款遊戲，2017 年 3 月送件公開發行並有意登錄興櫃，但因營運項目有爭議而申請登錄興櫃受阻，又被爆出藍委向櫃買中心施壓，9 月時以重大訊息正式公告申請撤銷股票公開發行，並公開對櫃買中心在過程中的協助表達尊重和感激。