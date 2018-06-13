〈遊戲旺季將至〉隆中新手遊預註冊破30萬人次 Q2營運可望優於Q1

隆中網絡 (6542-TW) 今 (13) 日宣布，所代理的韓國知名開發商 SkyPeople 旗下手遊大作《FINAL BLADE：英雄不滅》，今日已在台港澳雙平台正式上線，搶在暑假前卡位旺季商機。法人認為，從《FINAL BLADE：英雄不滅》遊戲在韓國的佳績來看，該款手遊上市後，可望為隆中挹注強勁的營運動能，第 2 季營運表現可望優於首季。

《FINAL BLADE：英雄不滅》為韓國知名開發商 SkyPeople 所研發，在韓國上市兩周，就創下下載人次逾百萬的好成績，並攻佔韓國熱門遊戲榜前三名，獲玩家好評，而隆中取得其台港澳獨家代理權，該款手遊正式上線前，事前預約活動註冊人次已突破 30 萬。

法人指出，《FINAL BLADE：英雄不滅》在韓國寫下佳績，且在台港澳正式上線前，預先註冊人數已突破 30 萬，預計該款手遊上市後，將為隆中挹注強勁的營運動能，可望帶動第 2 季營運表現優於首季。

隆中第 1 季已有 2 款手遊上線，今年將再推出 3 至 4 款大型手遊，隆中表示，先前取得台港澳獨家代理權的 ACG 動作手遊新作《電擊文庫：零境交錯》，預計於下半年登場，至於《進擊的巨人 - 為人類獻出你的心臟》目前上市時程仍未敲定。

隆中第 1 季合併營收 4.63 億元，季增 43.19%，年減 44.13%，毛利率 38.97%，季增 11.72 個百分點，年減 2.43 個百分點，營益率 10.96%，較上季的 - 19.37% 轉正，年增 1.14 個百分點；稅後純益 2145 萬元，較上季轉盈，年減 61.41%，每股稅後純益 0.68 元。