兩大化工央企或將合併 旗下業務互補性強

據《財經》消息，中化集團董事長寧高寧已獲國資委任命，將兼任中國化工集團董事長。中化集團和中國化工集團同為國資委下屬的化工業央企，此次人事任命意味著兩家集團的合併計劃已提上日程。

近期央企改革領域動作頻頻，6月28日，國資委召開中央企業重組整合工作座談會，國資委副主任翁傑明指出，要進一步加大工作力度，紮實推進整合融合，確保實現重組預期目標。此前在2018年中央企業、地方國資委負責人會議上，國務院國資委主任肖亞慶表示，要穩步推進裝備製造、煤炭、電力、通信、化工等領域中央企業戰略性重組。

央企人事人命通常被認為是重組整合的風向標，值得關註。中化集團和中國化工兩大集團涉及的上市公司多達十幾家，在農業等多個領域的業務互補性較強，兩者合併將帶來明顯的協同效應，旗下上市公司有望迎來資本關註。建議關註中化集團旗下的揚農化工、江山股份以及中國化工旗下的沙隆達A。

建議關註中化集團旗下A股上市公司：中化國際(600500-CN)、揚農化工(600486-CN)、江山股份(600389-CN) 、英特集團(000411-CN);以及中國化工集團旗下A股上市公司：安迪蘇(600299-CN)、沈陽化工(000698-CN)、天科股份(600378-CN)、風神股份(600469-CN)、滄州大化(600230-CN)、沙隆達A(000553-CN)、天華院(600579-CN)。

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