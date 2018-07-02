【異動股】海南板塊迅速拉升 海航創新(600555-CN)漲停

今日早盤，海南板塊拉升走強。截至發稿，海航創新(600555-CN)漲10.08%漲停報4.26元，羅牛山(000735-CN)漲8.36%報14.00元，雙成藥業(002693-CN)漲7.78%報6.65元，海德股份(000567-CN)漲5.09%報17.33元，大東海A(000613-CN)漲5.69%報9.1元，康芝藥業(300086-CN)、海南礦業(601969-CN)、新大洲A(000571-CN)、海南瑞澤(002596-CN)等個股均有拉升。

據參考消息網7月2日報道，美媒稱，如果說中部的安徽省是中國營利性農業的試驗區，那麽深圳就是最早開展吸引外資試驗的地區之一。現在又輪到海南了——因其熱帶環境，有時被稱作中國的夏威夷。中國打算把海南打造成一個比中國其他任何地方都更自由的經濟區。

報道指出，海南擁有全國一些最好的海灘，是中國最早對外國遊客群體實行免簽政策的地方。

報道稱，自5月以來，來自包括英國和美國在内的59個國家的遊客進入海南不再需要簽證，可以逗留30天。這與2010年中國對26個國家的遊客實行免簽相比有所改進。海南尤其受俄羅斯遊客的歡迎。

報道還指，今年4月，就在中國表示將在海南給予外國企業更多經濟自由後不久，中國宣布計劃在兩年後使海南成為一個自由貿易區，併在2025年把海南建成一個自由貿易港。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)