超市競爭白熱化 市場見二大趨勢

在各大量販業者跨入超市版圖後，市場競爭更加激烈，根據遠東集團旗下 GO SURVEY 調查，平價超市需與在地社區結合並提高展店密度，是重要的發展策略，而頂級超市則須強化體驗式服務吸引顧客，隨著即將於第 4 季登場的微風南山將開亞洲最大規模超市，超市市場已越來越見 M 型化的趨勢。

GO SURVEY 調查一般民眾以平價超市為主要消費通路，且以方便抵達為主因，有 63% 的消費者選擇去僅需花離家 10 分鐘內可抵達的門市。

可觀察到，超市龍頭全聯面對各大業者進逼，選擇不斷展店的策略，今年已淨增近 20 家店至 920 家，維持全年達千店、年營收衝 1200 億元的目標。

同時，為加深布局密度，全聯今年設定了「迷你店」店型，營業面積僅 60-80 坪，強打生鮮牌，以便利主力客群採買。

而台灣頂級超市大多與百貨及購物中心結合，GO SURVEY 調查發現，於頂級超市中，消費者較偏好選購熟食、異國進口零食、烹調食品，以及強調有機、天然或是環境友善的商品。

另一方面，喜愛去頂級超市的民眾對旅遊、咖啡和品酒品茶等內容有極高的關注度，若在店內舉辦延伸商品的試吃或深度的體驗教室，如手沖咖啡、烹飪或是烘焙課程，可進一步帶動消費。

而為做出差異化，遠東集團旗下的 city’super 特別經營日系生活雜貨，並結合 HAPPY GO 點數提供會員享有優惠、折抵現金，正規畫未來可透過 HAPPY GO 點數參加各種體驗教室，提供更多會員專屬的服務。

比較受到市場關注的是，微風超市作為國內頂級超市代表之一，將於年底開出的微風南山打造超過 2000 坪的微風超市，大幅勝過微風廣場 700 坪的規模，堪稱亞洲最大。