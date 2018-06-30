中興(00763-HK)派息預案遭否決

中興通訊(000063-CN)(00763-HK)昨日舉行股東會，董事會原14名董事一致同意立即辭去董事職務，並選舉李自學為董事長。該公司《2017年度利潤分配預案》遭否決。中興原擬向A股及H股股東，每10股派發3.3元人民幣，但未能獲得股東通過。

李自學當天稍早在股東大會上稱，目前美國對中興的禁令未解，董事主要任務是提振公司信心，在解禁後盡快恢復生產。

會上，當時仍是總裁的趙先明承認，禁令對終端業務影響較大，全年業績難免受到很大影響，盡可能短時間內恢復生產經營，力爭全年業績在系統業務層面不要下降。

他又說，大部分研發未受嚴重影響，中興5G能力仍不斷增強，有信心禁令解除後，很短時間內回復正常，挽回損失。

有出席的小股東指，中興股價大跌引致其損失慘重，時任董事長殷一民稱，對此非常愧疚、對不起大家。但強調公司現金流平穩，沒有拖欠供應商賬帳款。

美國4月16日以中興違反美國對伊朗制裁規定，宣布禁止美企銷售零件給中興7年，令中興陷入休克。中興4月17日起停牌，6月13日復牌。

另外，公司向中國銀行申請300億元人民幣的綜合授信額度，以及向國家開發銀行深圳市分行申請60億美元的綜合授信額度，則獲得通過。

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