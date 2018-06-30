A股納入MSCI首月 北上資金凈買入近285億元

由於假期結算因素，昨日是滬深股通在6月份的最後一個交易日。A股納入MSCI的首個月份，北上資金累計凈買入近285億元。

在這個月裏，滬深股通表現平穩，整體呈現持續凈流入態勢，在A股不斷震蕩磨底的過程中，亦未出現資金大幅凈流出的情況。具體來看，北上資金逢低吸納以中國平安等為首的大盤金融股，同時，對醫藥生物、有色金屬和食品飲料等行業個股的增持也比較明顯。

昨日，A股三大股指繼續下探，滬指跌破2800點，盤中觸及2782.45點的階段性新低，同日借道滬深股通的海外資金凈買入8.04億元，其中，滬股通資金凈買入21.93億元，深股通資金凈賣出13.89億元。滬股通買盤金額達92.66億元，為近一個月次高。

截至昨日收盤，北上資金6月份累計凈買入近285億元。

細分來看，6月份北上資金的流向情況以6月19日為分水嶺。受A股被納入MSCI提振，從5月至6月中旬，北上資金持續大幅凈買入。但由於受到全球資本市場跌勢傳導等多種因素影響，6月19日以來，北上資金凈買入額顯著減少，並不時出現凈賣出與凈買入隔日交替的情況。同期，上證綜指累計下跌7.78%，深證成指累計下跌8.76%，創業板指數累計下跌5.97%。

在分析人士看來，滬深股通的流向和流量固然有市況因素影響，但基本面和估值仍然是海外投資者最看重的。

瑞銀中國首席策略分析師高挺認為，並非所有的海外資金都非常理性，就北上資金而言，其中有不少對沖基金，短期和長期等各種風格的都有，但整體更偏向基本面。“他們對企業營業狀況、行業因素非常重視，還很看重估值。一方面，外資抄底是因為估值便宜、有吸引力，另一方面，由於他們對估值有更嚴格的標準，當達到目標價時，他們會做短期的獲利了結。”

這在一定程度上也解釋了北上資金會階段性出現凈賣出的原因。

白馬藍籌成為首選

昨日，中國平安繼續獲北上資金增持，單日凈買入逾6億元，貴州茅台的凈買入額也超過了2.4億元。同時，伊利股份獲凈買入近2億元，招商銀行和萬科A的凈買入額也均在1億元以上。

事實上，自A股震蕩加大以來，北上資金就一直吸納以這些公司為代表的藍籌股和白馬股。

自6月19日滬指跌破3000點至今，中國平安累計獲北上資金凈買入13億元，位列滬股通標的之首。伊利股份和洋河股份分別獲凈買入4.23億和3.13億元，恒瑞醫藥和貴州茅台也分別獲累計凈買入1.9億元和1.6億元。

從持股數的變化來看，獲海外資金增持明顯的還有非銀金融、有色金屬、醫藥生物、食品飲料等板塊個股。

自6月15日至6月27日，獲外資增持股數排名前20的滬股通標的中，金融行業個股數量達5只，其中，滬股通資金增持南京銀行3406.8萬股，位列第一。中國平安、方正證券及華泰證券等非銀金融個股均獲增持1300萬股以上。

同時，在洋河股份、雙匯發展和珠江啤酒等食品飲料個股上，北上資金持股量均增加了逾1100萬股。南山鋁業、馳宏鋅鍺、中國鋁業、中金黃金等有色金屬行業個股的增持股數則在400萬股以上。

此外，仁和藥業、華蘭生物、樂普醫療、華潤三九、浙江醫藥、康恩貝等醫藥生物個股的北上資金持股量也都出現了明顯增加。

來源： 上海證券報

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