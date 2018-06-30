港股ADR指數跌1點 騰訊控股(00700-HK)ADR收394.28元

美股升，惟港股ADR指數跌一點，收報28953點。騰訊控股(00700-HK)ADR收報394.28元，較港收市升0.48元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報73.98元，較港收市升0.38元；港交所(00388-HK)ADR收報235.71元，較港收市跌0.29元。
內銀內險報軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.19元，較港收市跌0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.83元，較港收市跌0.04元。中人壽(02628-HK)ADR收報20.05元，較港收市跌0.2元。
油價升油股升跌不一，中海油(00883-HK)ADR收報13.44元，較港收市跌0.1元；中石油(00857-HK)ADR收報5.98元，較港收市升0.01元；中石化(00386-HK)ADR收報7.05元，較港收市升0.04元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報69.66元，較港收市跌0.04元；聯通(00762-HK)ADR收報9.82元，較港收市升0.02元；中電信(00728-HK)ADR收報3.64元，較港收市跌0.03元。
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