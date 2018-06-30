人民日報：不給樓市留炒作空間

2018年7月初至12月底，京津滬等30個城市將開展治理房地產市場亂象專項行動，此舉針對部分地區房地產市場的升溫苗頭與長期積弊。

近日，住建部會同中宣部、公安部、銀保監會等部委聯合印發了《關於在部分城市先行開展打擊侵害群眾利益違法違規行為 治理房地產市場亂象專項行動的通知》，決定於2018年7月初至12月底，在北京、上海、天津、深圳等30個城市先行開展治理房地產市場亂象專項行動。對此，分析人士認為，此行動不僅針對部分地區房地產市場的升溫苗頭與長期積弊，更表明「房子是用來住的，不是用來炒的」這一定位不會發生改變。因此，任何幻想中國主動放松樓市調控、讓炒作者有機可乘的想法都是不明智的。

七部委聯手治理樓市亂象

俗話說：「沒有規矩，不成方圓。」房地產市場事關經濟平穩發展與民生福祉，擾不得、亂不得。

根據住建部等七部委聯合印發的《通知》，本次專項行動主要包括四個方面：一是打擊操縱房價房租、捂盤惜售、捏造散布虛假信息、制造搶房假象、哄擡房價、違規提供「首付貸」等投機炒房團夥；二是打擊暴力驅逐承租人、捆綁收費、陰陽合同、強制提供代辦服務、侵占客戶資金、參與投機炒房的房地產「黑中介」；三是打擊從事違規銷售、變相加價、一房多賣、霸王條款、價格欺詐以及限制阻撓使用公積金的房地產開發企業；四是打擊發布不實房源和價格信息、進行不實承諾等欺騙、誤導購房人的虛假房地產廣告。

《通知》要求，要廣泛發動群眾監督，暢通群眾舉報投訴渠道，對群眾反映強烈、問題突出的典型案例要掛牌督辦，及時公布查處結果，回應社會關切，著力構建房地產市場共治共管的局面。

與此同時，國家發改委有關負責人在談及如何使用外債問題時也指出，近兩年，部分企業尤其是房地產、地方政府融資平台等企業外債發行規模有所增加。主管部門希望鼓勵企業外債募集資金重點用於支持創新發展、綠色發展、新興產業、高端制造業等。

「房住不炒」基調不變

「一方面，房地產市場牽動著建材、裝修、家居、金融等諸多領域，對經濟平穩健康運行來說舉足輕重；另一方面，房地產也是重要的民生領域，關乎千家萬戶的生活，可謂牽涉面廣、關註度高。最近一段時間，我國各地樓市也確實暴露出了不少問題和隱患。因此，相關主管部門及時針對市場亂象和積弊進行治理，是非常有必要的。」中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍在接受本報記者采訪時說。

在市場人士看來，近期部分地區房地產市場的躁動與人才吸引政策有很大關系。數據顯示，2018年前5個月有超過35個城市發布了40多次人才吸引政策。

中原地產首席分析師張大偉分析指出，目前大部分城市的人才政策是可以直接落戶，降低了購房門檻，帶來了房地產市場的上漲預期，增加了炒房客借助人才政策趁機炒作的可能性。張大偉認為，吸引人才不能簡單地變成吸引購房者。

實際上，在發現人才政策可能會給炒房者帶來可乘之機後，很多城市都進一步出台了細則，以進一步突出「子是用來住的，不是用來炒的」這一基本定位。例如，長沙提出，在限購區域內個人購買的商品住房，須取得不動產權屬證書滿4年後方可上市交易；西安最新調控政策則要求，在住房限購區域範圍內，暫停向企事業單位及其他機構銷售商品住房和二手住房。

健康發展有利長遠

不久前，中國社科院發布的《中國住房市場發展月度分析報告》顯示，2018年1月至5月，全國各地出台房地產調控政策達159次。專家預計，下半年樓市調控將繼續呈現收緊態勢，調控精準性將進一步提高。

此次七部委治理樓市亂象既包括北京上海這類一線城市，也包括西安、宜昌等大量二三線城市。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這充分表明當前樓市調控沒有放松跡象，各地政府也不應該懈怠，而是要積極管起來，讓樓市真正步入平穩發展態勢。

「如今，中國對於房地產市場已經有了明確的定位，就是滿足實際的居住需求，而不是投機炒作。在實踐中，房地產市場中存在的種種亂象，推高了居民為了居住而購房或租房的成本，致使少部分群體獲利，而供求關系扭曲、市場價格失真、市場預期混亂。住建部等多部委聯手治理，就是劍指問題的源頭，清除積弊，最終促進房地產市場健康發展。」趙錫軍說。

與此同時，中國人民銀行貨幣政策委員會日前在2018年第二季度例會上也再次強調了「穩健的貨幣政策保持中性」「管好貨幣供給總閘門」「優化融資結構和信貸結構」「提升金融服務實體經濟能力」等政策基調。分析認為，這也釋放了穩定房地產調控的信號。

來源：人民日報

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