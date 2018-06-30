QQ寵物要停止運營了，玩家將獲停運補償

《QQ寵物》是騰訊公司於2005年6月推出的一款虛擬社區餵養遊戲。

6月29日，騰訊在官方論壇發布公告表示《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》退市，9月15日將停止運營。

公告提到，2018年7月5日將是遊戲停運的時間節點，從此時起停止遊戲充值和新用戶註冊。9月15日則將正式停止遊戲運營，關閉遊戲，停止官方渠道遊戲客戶端下載，同時玩家也無法登陸遊戲。

官方還公布了停運補償方案，補償將以Q幣為主。

《QQ寵物》是騰訊公司於2005年6月推出的一款虛擬社區餵養遊戲，貫穿寵物成長全過程，包括餵食、清潔、打工、學習、遊戲、結婚、生蛋、旅遊、任務。

以下為《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》退市公告全文：

親愛的各位玩家：

感謝大家一直以來對《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》的支持和厚愛。

由於各種原因，我們不得不做出一個萬分艱難的決定，懷著萬分遺憾的心情宣布：騰訊將於2018年9月15日正式停止《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》的運營。停運具體事項安排如下：

2018年07月05日，停止遊戲充值和新用戶註冊；

2018年09月15日，正式停止遊戲運營，關閉遊戲服務器，停止官方渠道遊戲客戶端下載，玩家無法登陸遊戲；

2018年09月30日，遊戲官網、論壇、專屬客服關閉。

遊戲服務器關閉後，遊戲內的所有帳號數據及角色資料等信息將被全部清空。

為表達我們深深的歉意，並感謝大家的支持和理解，我們準備了補償活動（具體見下文）。該補償活動所涉及的禮包同時也將作為對玩家遊戲賬號內未消耗虛擬貨幣及未失效粉鉆特權的替換。

參與補償活動的時間： 2018年7月16日- 2018年9月15日。一旦您參與補償活動，即視為對補償/替換方案的認可。若玩家未在前述期限內參與補償活動，則視為自動放棄補償/替換的權利。

若您對停運事宜和補償活動有任何疑問或建議，請向我們留言反饋。

《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》停運補償活動

1．《Q寵大樂鬥》大禮包或《瘋狂聯盟》大禮包

2018年7月5日0點前註冊《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》的玩家，根據遊戲等級給予相應的補償大禮包，詳細如下：

《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》等級大於0級，小於等於100級，領取一個價值20QB大禮包；

《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》等級大於100級，小於等於200級，領取一個價值100QB大禮包；

《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》等級大於200級，領取一個價值500QB大禮包；

同時，玩家未到期的粉鉆特權也將轉換為相應的遊戲特權，詳細如下：

未到期的粉鉆每100天可換《Q寵大樂鬥》達人月卡一個或《瘋狂聯盟》王者契約卡（30天），不滿100天的按100天計；

例如：A用戶粉鉆未到期時間為10天，則可換領一個達人月卡或王者契約卡（30天），B用戶粉鉆未到期時間為220天，則可換領三個達人月卡或王者契約卡（30天），依此類推。

2．《全民大樂鬥》大禮包

2018年7月5日0點前註冊《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》的玩家，均可在補償活動進行期間進入補償頁面掃碼領取《全民大樂鬥》的大禮包。

3．《QQ寵物》紀念明信片

我們跟每一位玩家一樣，對於《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》有著難以割舍的情感。為此，我們為廣大玩家特制了一枚紀念明信片，希望《QQ寵物》和《樂鬥Ⅱ》給您的人生留下一段最美好的回憶！

關於補償活動及明信片郵寄地址填寫頁面，請繼續關註《QQ寵物》論壇公告。

《QQ寵物》項目組

2018年6月29日

來源：界面新聞

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