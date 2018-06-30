美股盤後─道瓊收高55點 縮小漲幅 因貿易戰擔憂 本週仍下跌

週五，上半年最後交易日，美國股市上漲。但因擔憂全球貿易磨擦，本週仍下跌。

道瓊盤中大漲 293.47 點，尾盤因銀行股賣壓，大幅縮小漲幅。

銀行股今日大多時間上漲。聯準會 (Fed) 公布年度壓力測試後，多家銀行宣布回購自家股票並調高股利，股價因而走高。



道瓊工業平均指數收高 55.36 點或 0.23% 至 24271.41。

Nasdaq 指數收高 6.62 點或 0.09% 至 7510.30。

S&P 500 指數收高 2.06 點或 0.08% 至 2718.37。

費城半導體指數收高 2.06 點或 0.16% 至 1313.70。

今年上半年，華爾街走勢波動。1 月底，主要指數創新高點，而後因擔憂升息，股市自高點下滑。其後，隨著企業獲利強勁與經濟數據轉佳，股市再度上漲。接著消息傳出川普總統引發了貿易緊張，股市開始波動震盪。

分析師說，股市將會震盪整理。除了經濟數據強勁與企業獲利良好外，其餘消息面並不佳。投資人觀望貿易爭議的發展。

儘管股市今日上漲，本週主要指數仍收低。Nasdaq 本週下跌 2.4%，道瓊與 S&P 500 各下跌 1.3%。

美國與中國的第一波關稅定於下週生效。川普政府定於 7 月 6 日對約 340 億美元中國商品課徵關稅，預期北京將以牙還牙。

此外，Axios 網站週五報導，川普多次告訴白宮官員，他希望美國退出世界貿易組織 (WTO)。

美國與中國的貿易爭議使得本週股市波動率上升，CBOE 波動指數上漲 15.6%。

分析師說，貿易仍是股市的最大擔憂。投資人擔憂貿易到底會對美國經濟造成多大拖累。