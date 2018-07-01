資金下半年可停泊3大標的 看好人民幣可中長期持有

2018 年即將邁入下半場，開發金 (2883-TW) 最新發布的凱基環球理財報告認為，下半年全球經濟不會反轉。凱基銀行理財規劃部協理張冠雄表示，以整體資產配置來看，下半年資金可停泊在貨幣型基金、其他優利定存商品、以及繼續持有美國高收益債享受高配息。另外，隨著 MSCI 調升 A 股在新興市場指數權重，且中國持續開放外資進出中國資本市場，人民幣適合中長期持有。

根據開發金最新發布的凱基環球理財報告指出，雖然今年 2 月以來主要國家的採購經理人指數 (PMI) 下滑，引發市場擔憂，不過依照歷史經驗，PMI 過了高點後的經濟表現僅會緩慢下滑；直到 PMI 接近或低於 50 的分水嶺後，經濟才會真正轉差，目前並不至於立即造成經濟反轉。

近期國際金融市場的風險聚焦在三變數上，包括美國聯準會升息，中美貿易戰與後續談判，及美元回升引發新興市場壓力。

目前除美國以外，其他主要成熟市場如歐元區、日本，乃至新興市場龍頭中國都已呈現景氣復甦趨緩。下半年美國聯準會仍將進行資產負債表縮減計劃，同時維持緩步升息措施，國際資金情勢已漸漸不利於整體股債同漲，或是全球股市再創新高。此外，美國發起貿易保護主義、今年多國更換央行總裁，國際經貿及貨幣政策協調能力可能變差，都將是國際變數。

展望下半年投資策略，張冠雄認為，債券在利率緩升之下有跌價壓力，此時資金可以停泊在貨幣型基金或其他優利定存。

股市方面，張冠雄表示，下半年為科技股旺季，除了 iPhone 新機推出，尚有車用電子、大數據、AI 應用與 5G 等題材，能見度較高。

若以區域來看，新興市場如拉美區域的風險已逐漸浮現，短期應避開受美元升值影響最大的拉美股市，並減碼新興市場曝險部位。

至於資產配置，張冠雄建議，在緩步升息的步調下，美元商品及美國高收益債基金仍可配置部分資金；隨著 MSCI 調升中國 A 股於新興市場指數權重，加上中國債市對外資開放，有利支撐人民幣匯價；而且中國經常帳順差仍大，人民幣無長期貶值理由，或許可成為美元強勢下另一個配置選擇。

民眾不妨考量市面上各家銀行推出的定存優利商品，做為保守資產配置的一環，因應各貨幣的升息趨勢或自身資金運用的靈活度，將台、外幣資金分別搭配長短天期的優利定存專案，讓民眾等待市場同時，也能夠獲取較佳的利息收入。

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