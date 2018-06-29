華能國際電力(00902-HK)擬發行不超250億元公司債

華能國際電力股份(00902-HK)公布，為滿足公司生産經營需要，調整債務結構，補充流動資金和╱或項目投資等用途，擬面向合格投資者公開發行總規模不超過250億元(含250億元)人民幣的公司債券。

公告稱，本次公司債券面向《公司債券發行與交易管理辦法》等規則規定的合格投資者公開發行；在中國證券監督管理委員會核準的期限内可根據資金使用節奏一次發行或分期發行。公司將向上海證券交易所提出關於本次公司債券上市交易的申請。經監管部門批準，本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易所上市交易。

本次公司債券包括但不限於一般公司債、可續期公司債、綠色公司債、一帶一路債券等，期限不超過20年(可續期公司債不受此限)，可以為單一品種或數個不同的品種。本次公司債券的具體品種、各品種的期限和發行規模將由董事會授權的董事根據相關規定及市場情況確定。

本次公司債券募集資金擬用於滿足公司生産經營需要，調整債務結構，補充流動資金和╱或項目投資等用途。

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