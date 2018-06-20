不怕鴻海FII跌得鼻青臉腫 上海南僑今送件申請A股IPO

儘管鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) 在上海 A 股掛牌以來，股價表現不如預期，但南僑 (1702-TW) 持股達 96.15% 的南僑食品集團 (上海) 股份有限公司，則在今 (20) 日向中國證監會遞交 A 股上市申請文件，此送件日期較原市場預估的第 3 季還早。南僑目標希望南僑食品集團 (上海) 最快能於 2019 年掛牌交易。

南僑食品集團 (上海) 主要控有南僑在中國大陸的冷凍麵糰、油脂等生產事業，目前股本人民幣 3.6 億元，目前南僑持有 96.15% 的股權。

南僑今日也公告 5 月自結數字，稅後純益 6095 萬元，月減 43%，年減 25% 單月每股純益 0.25 元；累計前 5 月稅後純益 3.9 億元，年增 3%，每股純益為 1.57 元。南僑指出，5 月獲利下滑，是因大陸油脂事業因人民幣貶值產生匯兌評價損失 1400 萬元等因素造成，

南僑 5 月營收 15.78 億元，月增 6.68%，年增 14.11%，累計 1-5 月營收為 73.22 億元，較去年同期成長 12.27%。其中大陸食品事業營收累計成長 25% 表現最佳。就南僑近年營運模式及營收走勢來看，第 2 季營收將優於第 1 季表現。

南僑去年下半年中國大陸 3 個新廠陸續投入生產，雖然增加固定成本，但由於業績成長強勁，增加的營收已足以吸收固定成本, 使今年南僑利潤較去年成長。

南僑去年稅後純益 9.93 億元，每股純益 4.01 元，股東會已通過去年盈餘每股將配發現金股利 2.7 元，將在 7 月 12 日除息交易。