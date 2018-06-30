〈鉅亨看世界〉高速成長的手遊市場

近年來隨著國際奧運會將電競視為運動項目，以及直播的推波助瀾之下，越來越的業者投入遊戲相關的內容與設備開發。根據研究機構 Newzoo 近日公布的一份遊戲產業市場報告顯示，2018 年全球 23 億遊戲玩家將花費 1379 億美元在遊戲上面。這比前一年增加了 13.3%，即 162 億美元。
全球各地的遊戲人口持續增長
我們已經看到，在過去的幾十年中，遊戲產業發展迅速，遊戲已成為人們生活的一部分，尤其是對於與遊戲一起長大的 Y 世代來說。根據《Reality is Broken》書中所述，中東有超過 400 萬玩家、俄羅斯有 1000 萬玩家、印度有 1050 萬、墨西哥 1000 萬、中美洲和南美洲 1300 萬、澳洲 1500 萬、韓國為 1700 萬、歐洲為 1 億、中國為 2 億。顯示遊戲玩家的人口和市場是巨大的，並在持續增長中，尤其是亞太地區。
總的來說，亞太地區將創造 714 億美元的產值，佔全球遊戲總收入的 52%，年增率 17%。這可以歸功於手機遊戲，該項目可望在 2018 年成長至 447 億美元。而亞太地區是全球遊戲行業持續增長的主要動力，
遊戲為玩家創造了一個虛擬世界，遊戲引發人們感受到成為超級英雄的力量，成功和勝利帶來快樂，破關的快感在現實生活中無法找到。在這個讓人分心與充滿各種資訊和廣告的世界裡，遊戲成為唯一可以逃離這種混亂的地方，為遊戲者創造一個寧靜和專注的空間讓從而感受到生活中的熱情。
至 2021 年，手遊將成為 100 億美元的市場
其中，手遊市場的規模可說是最為龐大，自 2007 年推出首款 iPhone 以來，手機遊戲將繼續成呈現兩位數增長。手遊的總收入預估將年增 25.5%，達到 703 億美元。 這意味著遊戲營收的一半以上將來自手遊。 智慧手機將佔其中的 80%，即 564 億美元，其餘 20% 來自平板電腦。 遊戲單機是預估在 2018 年為第二名，產值 346 億美元，而 PC 遊戲將帶來 329 億美元的營收。
舉例來說，手遊《紀念碑谷 2》在近日最新公布的營運圖表中顯示。一年來累計營收達 1,040 萬美元。主要收入來自 iOS，占比接近六成。安裝數突破 3000 萬，正式購買約為 349 萬。
在十年的時間裡，手機遊戲從 2012 年的小部分增長到 2021 年的 1000 億美元的產業。值得注意的是，手機遊戲的興起並沒有顯著蠶食 PC 或遊戲機市場的收入。 未來幾年，手遊收入增長將繼續超過整個遊戲市場，預估到 2021 年將增長到 1064 億美元，占整個遊戲市場中 59% 的營收。