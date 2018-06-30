〈鉅亨看世界〉高速成長的手遊市場

近年來隨著國際奧運會將電競視為運動項目，以及直播的推波助瀾之下，越來越的業者投入遊戲相關的內容與設備開發。根據研究機構 Newzoo 近日公布的一份遊戲產業市場報告顯示，2018 年全球 23 億遊戲玩家將花費 1379 億美元在遊戲上面。這比前一年增加了 13.3%，即 162 億美元。

全球各地的遊戲人口持續增長

我們已經看到，在過去的幾十年中，遊戲產業發展迅速，遊戲已成為人們生活的一部分，尤其是對於與遊戲一起長大的 Y 世代來說。根據《Reality is Broken》書中所述，中東有超過 400 萬玩家、俄羅斯有 1000 萬玩家、印度有 1050 萬、墨西哥 1000 萬、中美洲和南美洲 1300 萬、澳洲 1500 萬、韓國為 1700 萬、歐洲為 1 億、中國為 2 億。顯示遊戲玩家的人口和市場是巨大的，並在持續增長中，尤其是亞太地區。

2018 全球遊戲市場分布 (圖: Newzoo)

總的來說，亞太地區將創造 714 億美元的產值，佔全球遊戲總收入的 52%，年增率 17%。這可以歸功於手機遊戲，該項目可望在 2018 年成長至 447 億美元。而亞太地區是全球遊戲行業持續增長的主要動力，

遊戲為玩家創造了一個虛擬世界，遊戲引發人們感受到成為超級英雄的力量，成功和勝利帶來快樂，破關的快感在現實生活中無法找到。在這個讓人分心與充滿各種資訊和廣告的世界裡，遊戲成為唯一可以逃離這種混亂的地方，為遊戲者創造一個寧靜和專注的空間讓從而感受到生活中的熱情。

至 2021 年，手遊將成為 100 億美元的市場

其中，手遊市場的規模可說是最為龐大，自 2007 年推出首款 iPhone 以來，手機遊戲將繼續成呈現兩位數增長。手遊的總收入預估將年增 25.5%，達到 703 億美元。 這意味著遊戲營收的一半以上將來自手遊。 智慧手機將佔其中的 80%，即 564 億美元，其餘 20% 來自平板電腦。 遊戲單機是預估在 2018 年為第二名，產值 346 億美元，而 PC 遊戲將帶來 329 億美元的營收。

2018 全球遊戲營收分布 (圖: Newzoo)

舉例來說，手遊《紀念碑谷 2》在近日最新公布的營運圖表中顯示。一年來累計營收達 1,040 萬美元。主要收入來自 iOS，占比接近六成。安裝數突破 3000 萬，正式購買約為 349 萬。

《紀念碑谷 2》2018 年營收狀況 (圖: Medium)

在十年的時間裡，手機遊戲從 2012 年的小部分增長到 2021 年的 1000 億美元的產業。值得注意的是，手機遊戲的興起並沒有顯著蠶食 PC 或遊戲機市場的收入。 未來幾年，手遊收入增長將繼續超過整個遊戲市場，預估到 2021 年將增長到 1064 億美元，占整個遊戲市場中 59% 的營收。