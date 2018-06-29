〈台廠登A股擋不住〉唱衰陸股？ 和艦擬登陸 證交所急發聲明

聯電 (2303-TW) 今 (29) 日宣布，大陸子公司和艦擬於中國大陸 A 股掛牌，對此，證交所急發聲明表示，據瞭解，該子公司赴陸上市原因，主要基於公司當地業務發展、吸引當地人才、取得在地資金來源等，但在人民幣貶值、貿易戰升溫負面因素干擾下，陸股近期表現不盡理想，估計依靠高本益比吸引企業掛牌的狀況，未來可能逐漸修正。

證交所表示，和艦公司目前實收資本額約為新臺幣約 110.43 億元，為聯華電子持股 100% 子公司，該子公司主要從事晶圓代工業務。而聯電 2017 年和 2016 年的合併營收分別為 1492 億元及 1478 億元，和艦公司營收占聯電比例約 9.97% 及 6.17%。

據聯電指出，因應上市需求，和艦將發行新股，本次增資後聯電對和艦持股由 100% 降為 87%，和艦仍為編入合併報表的子公司，對合併營收及獲利並無重大影響。

證交所表示，在全球貿易戰風險升高、人民幣貶值與後市不明等負面因素干擾下，中國股市近期表現不盡理想，上證指數自今年 1 月高點以來已下跌超過 20%，市值蒸發近新臺幣 50 兆元，中國大陸市場依靠高本益比吸引企業掛牌的狀況未來可能逐漸修正。

證交所進一步舉例，另觀察 FII 於中國大陸 A 股掛牌上市，FII 於 6 月 8 日以人民幣 13.77 元掛牌交易，最高股價曾達 25.72 元，惟 6 月 28 日收盤價為 17.89 元，本益比為 22.21 倍，與目前證交所外國企業本益比 19.5 倍差異不大。

證交所提醒，若台商有意赴陸上市，需審慎評估中國資本市場法規透明度、審查程度不確定性，以及近期 A 股大盤表現不佳也可能影響 IPO 新股股價表現。

此外，證交所也重申，台灣經濟體質相較於其他新興市場穩健，且相較於中國大陸資本市場，台灣資本市場除具競爭力的上市標準外，在上市時程方面極具效率，送件後審查期間約 6 週，一般而言，企業自提出申請到完成掛牌僅需 3 到 5 個月。

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