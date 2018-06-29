宏碁林佳璋卸任台灣總經理 全力衝刺展碁

宏碁 (2353-TW) 今 (29) 日宣布人事異動，台灣區總經理由泛亞營運總部總經理侯知遠兼任，林佳璋將全力衝刺旗下子公司展碁國際發展；外界揣測，展碁將是宏碁旗下第三個啟動上市計劃的小金雞。

宏碁今年啟動旗下子公司上市櫃計畫，宏星技術 (6681-TW) 4 月已登興櫃，安碁 (6690-TW) 申請公開發行已經生效，最快 7 月有望順利登興櫃。今日宏碁發布人事異動，外界揣測，展碁可能就是宏碁計畫下一個登興櫃的小金雞。

原台灣區總經理林佳璋 1986 年起加入宏碁集團，2014 年起擔任展碁國際總經理，2016 年 9/1 兼任台灣區總經理；林佳璋卸任台灣區總經理將在 7/1 生效。

展碁 1997 年創立，主要業務為電腦產品及通訊產品等之通路銷售，目前擁有台灣超過 6000 家經銷商。2017 年營收為 104.43 億元，稅後純益 0.7 億元，每股純益 0.99 元。

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