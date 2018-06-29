NIKE銷售回神 小摩按讚 豐泰股價強攻漲停

豐泰 (9910) 受惠於 NIKE 銷售回溫，對於今年業績展望樂觀，摩根大通昨日也調高豐泰評等至「優於大盤」，激勵今日豐泰股價大漲 9.68%，以 153 元漲停價位作收，創下去年 9 月以來的波段新高。法人看好，今年第四季北美線上銷售表現強勁，訂單營收將重回正向成長，大中華地區在所有產品出貨成長下，營收成長更有望逾兩成，而在北美及大中華地區銷售成長帶動下，營收及獲利將有望呈雙位數成長。



豐泰主要客戶 NIKE 佔營收比重逾八成，生產包含籃球鞋、Jorden Brand、Sports wear 等，法人表示，今年受到 Jorden Brand 鞋款庫存與通路調整，預計在 Jorden Brand 銷售成長趨緩，至 2019 年則可重回成長軌道，也將持續推升豐泰訂單數量，業績將逐季成長。