〈日亞化展望〉2年內推新品迎戰OLED 已成立合資公司攻垂直整合解決方案

全球 LED 龍頭大廠日亞化今 (29) 日表示，為使液晶面板不被 OLED 取而代之，未來 1、2 年內，日亞化將推出新產品以迎戰 OLED；此外，日亞化日前已與其他廠商共同在中國成立合資公司「光芯視覺科技」，提供垂直整合解決方案。

台灣日亞化總經理戴圳家表示，去年蘋果 (Apple) 推出的 iPhone X 成為首款採用 OLED 面板的手機，使市場開始出現變化，如何因應才能使液晶面板不會被淘汰、趁勝追擊，甚至在技術方面贏過 OLED 成為新課題，未來 1、2 年內，日亞化將推出新產品以迎戰 OLED。

此外，為因應市場變化與客戶多元化需求，日亞化日前與其他廠商共同於中國華南地區成立合資公司「光芯視覺科技有限公司」，以提供垂直整合解決方案，業務內容包括打件組裝、光學透鏡開發設計、連接器設計、IC 設計與其他相關模組整合。

戴圳家指出，透過軟體運算，合資公司可挑戰新的產業，他並舉例，未來相關應用實現後，車頭大燈可望擁有與人眼相近的功能，甚至比人的眼睛更厲害。

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