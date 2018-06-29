工行取代百度成為一季度新興市場股票策略十大持倉--研究機構

據研究機構eVestment周五發布的數據顯示，中國工商銀行(01398-HK)(601398-CN)取代百度(BIDU.O)成為今年一季度新興市場股票策略的十大持倉股份，因基金經理降低科技股的敞口。

除上述變動之外，其余九大持倉股份保持不變，即是三星電子(005930.KS)、騰訊(00700-HK)、台積電(2330.TW)、阿里巴巴(BABA.N)、Naspers(NPNJn.J)、俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBER.MM)、建行(00939-HK)(601939-CN)、伊塔烏聯合銀行控股(ITUB4.SA)以及中國平安(02318-HK)(601318.SS)。

eVestment匯集了6,963項長期股權策略的投資組合數據，這些數據由資產管理公司直接向eVestment報告。

一季度，新興市場股票基金經理把中國的倉位提升了61個基點，而MSCI新興市場的倉位只升了20個基點。不過，他們的投資策略仍然提倡對中國「減碼」。

路透香港6月29日

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