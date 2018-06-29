香港5月住宅樓價指數按月升幅近1.7% 連續19個月破頂

香港差餉物業估價署周五發表的臨時數字顯示，5月份全港私人住宅樓價指數按月上升1.67%，連續第19個月創新高，與前一個月的升幅變化不太大，而中小型單位繼續為帶動樓價上升的主要動力。

5月全港私人住宅樓價指數報382.6，4月調整後數字為376.3；4月份調整後按月升幅則為1.76%。這一輪樓價漲勢已持續長達26個月。與去年5月相比，過去一年住宅樓價累漲14.7%；今年首五個月累積升幅為8.5%。

以面積大小劃分，A、B及C類住宅（實用面積分別40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）5月份樓價指數按月分別升1.93%、1.36%和1.93%，4月份調整後升幅分別為1.92%、1.73%及1.5%。

至於D、E類大面積單位（實用面積分別100-159.9平方米及160平方米以上）月內樓價指數按月分別升1.57%及0.1%，4月份升幅分別為0.73%及0.55%。

住宅租金升幅則有所放慢，5月份私人住宅租金指數按月升0.21%，連續四個月上升，但較4月調整後0.69%的升幅為低。月內A、B及C類住宅租金按月平均升0.15%，D、E類單位租金則升0.65%，4月分別升0.72%及0.13%。

路透香港6月29日

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